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Política

Congresso inclui política e direitos da cidadania no currículo escolar

Proposta modifica Diretrizes e Bases da Educação
Agência Brasil
Publicado em 17/06/2026 - 19:51
Brasília
São Paulo (SP), 20-04-2023 - Caminhada pela paz, organizada pela Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF Perimetral, em Paraisópolis. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O senado federal aprovou na tarde desta quarta-feira (17) o Projeto de Lei nº 4.088/2023 que inclui “educação política e direitos da cidadania” como componente curricular obrigatório da educação básica.

A proposta não indica em que ano os novos conteúdos serão estudados e qual o perfil dos docentes que ministrarão a disciplina.

O PL altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em seu Artigo 26 (Parágrafo Nono). A lei de 1996 já previa que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio deveriam abranger estudos sobre a realidade social e política do Brasil.

A mudança na LDB foi proposta originalmente pela deputada Renata Hellmeister de Abreu (Podemos-SP) e aprovada na Câmara dos Deputados em agosto de 2023.

A matéria foi aprovada em votação simbólica (turno único) em sessão plenária semipresencial. O PL recebeu apenas um voto contrário, do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e a vai à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

 

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Edição:
Aline Leal
LDB Ensino Fundamental Câmara dos Deputados Currículo Escolar
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