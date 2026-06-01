logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Governadora do DF recebe alta após apresentar quadro de pneumotórax

Celina Leão estava internada no Hospital Santa Lúcia, em Brasília
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/06/2026 - 09:40
Brasília
A governadora interina do Distrito Federal, Celina Leão,faz declaração à imprensa, para anunciar a criação de um grupo para restabelecimento da ordem na capital federal, após as invasões e depredações nos prédios do Congresso Nacional, Planalto e STF
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Internada desde o sábado (30) para tratar de um pneumotórax, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, recebeu alta e deixou o Hospital Santa Lúcia, em Brasília, na manhã desta segunda-feira (1º).

De acordo com o boletim hospitalar, ela foi submetida a uma drenagem pleural que transcorreu "sem intercorrências".

O exame radiológico apresentou "resultado satisfatório", de acordo com a equipe médica formada por Alberto Mendonça e Sergio Murilo.

Pneumotórax é uma espécie de colapso que ocorre no pulmão, quando entra ar no espaço entre o órgão e a parede do tórax.

Em geral, apresenta sintomas como falta de ar, dor súbita no peito e dificuldade de respirar. Em casos mais graves, pode acelerar o coração, deixando uma coloração arroxeada na pele.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Relacionadas
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Entenda operação de até R$ 6,5 bilhões para socorrer BRB
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
BRB adia divulgação de balanço após acordo de socorro com a União
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
União e GDF fecham acordo para viabilizar empréstimo ao BRB
Edição:
Maria Claudia
governadora Celina Leão alta pneumotórax Hospital Santa Lúcia Brasília
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 22/12/2025 - Avião da Latam Airlines decola do Aeroporto de Congonhas. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
seg, 01/06/2026 - 11:44
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Geral Operação em SP investiga ONG da produtora do filme sobre Bolsonaro
seg, 01/06/2026 - 11:29
Presidente da Colômbia, Gustavo Petro 04/02/2026 REUTERS/Kylie Cooper
Internacional Colômbia: Petro não reconhece resultado eleitoral preliminar
seg, 01/06/2026 - 11:01
Brasília – DF – 12/05/2026 – Reunião da Comissão Especial da Câmara sobre o Fim da Escala 6x1 para debater os impactos econômicos da redução da escala de trabalho, sem redução de salário. Participou ministro da Fazenda, Dario Durigan. Foto Lula Marques/Agência Brasil
Economia Declaração do IR pode passar a ser automática em até três anos
seg, 01/06/2026 - 10:36
Facebook, Instagram e WhatsApp têm problemas de acesso nesta segunda
Internacional Malásia proíbe menores de 16 anos de se inscreverem em redes sociais
seg, 01/06/2026 - 10:21
Entrega de 20 novas viaturas blindadas para Polícia Militar do estado de São Paulo. Foto: Governo do Estado de SP
Direitos Humanos Homicídios dolosos e estupros aumentam no estado de São Paulo
seg, 01/06/2026 - 10:11
Ver mais seta para baixo