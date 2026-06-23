logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Governo inaugura primeira etapa da rodovia na Serra das Araras, no Rio

Obra tem investimento de R$ 1,5 bilhão via financiamento do BNDES
Andreia Verdélio - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/06/2026 - 14:47
Brasília
Piraí (RJ), 23/06/2026 - Trecho reformado da BR-116 e desenlace da fita de inauguração, na Via Dutra (BR-116). Foto: Ricardo Stuckert/PR
© Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugurou, nesta terça-feira (23), a primeira etapa da nova rodovia na Serra das Araras, no Rio de Janeiro. O investimento total é de R$ 1,5 bilhão, via financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e faz parte do processo de modernização da Via Dutra, que liga Rio de Janeiro e São Paulo.

Durante evento em Paracambi (RJ), Lula destacou o papel do BNDES no apoio a projetos estratégicos de infraestrutura e logística.

“Um banco de desenvolvimento serve exatamente para isso, para criar as condições de emprestar dinheiro para que as empresas possam fazer as obras que o Brasil precisa. Sabe qual é a inadimplência do BNDES? Zero. Porque só empresta dinheiro para quem tem dinheiro e para quem paga”, disse Lula.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Piraí (RJ), 23/06/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita ao trecho reformado da BR-116 e desenlace da fita de inauguração, na Via Dutra (BR-116). Foto: Ricardo Stuckert/PR
Lula  visita trecho reformado da BR-116 - Ricardo Stuckert/PR

Nesta fase da nova rodovia na Serra das Araras, entra em operação um trecho de quatro quilômetros da nova pista de subida, no sentido São Paulo. O objetivo do projeto é proporcionar mais segurança e fluidez ao tráfego da região, que recebe cerca de 390 mil veículos por mês, dos quais 36% são de carga.

Corredor logístico estratégico que conecta os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, as obras na Rodovia Presidente Dutra alcançaram 70% de execução, com previsão de entrega para 2027.

O projeto em toda a concessão, de 626 quilômetros, tem apoio de R$ 10,7 bilhões do BNDES. A obra gera cerca de 5 mil empregos diretos e indiretos, fortalecendo a economia regional.

Relacionadas
A cúpula maior, voltada para cima, abriga o Plenário da Câmara dos Deputados.
Governo enviará PL à Câmara, nesta semana, para aumentar limite do MEI
Brasília – DF – 18/06/2026 – Presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, durante coletiva a imprensa. Foto: Lula Marques/Agência Brasil.
Alcolumbre mantém PEC 6x1 travada em semana esvaziada no Senado
TSE - Tribunal Superior Eleitoral Urna eletrônica
TSE vai decidir sobre resultado de eleição suplementar em Roraima
Edição:
Aline Leal
BNDES Serra das Araras Lula Rodovia Presidente Dutra
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Belém (PA), 16/11/2025 - Cacique Raoni Metuktire durante encerramento da cúpula dos povos Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Saúde Raoni faz transição para dieta oral e tem evolução no quadro de saúde
ter, 23/06/2026 - 15:34
São Paulo (SP) 18/09/2024 - Zoológico de São Paulo, conseguiu reproduzir em cativeiro a espécie em extinção da Arara Azul de Lear. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Meio Ambiente Lista de fauna ameaçada tem 180 animais incluídos e 150 retirados
ter, 23/06/2026 - 15:34
Brasília (DF), 25/02/2026 – Ministro Alexandre de Moraes fala no plenário da primeira turma durante segundo dia do julgamento no STF dos mandantes do assassinato da ex-vereadora, Marielle Franco. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Justiça dos EUA aceita atuação do Brasil em processo contra Moraes
ter, 23/06/2026 - 15:28
A drone view shows a Mexican navy boat patrolling the perimeter of the Francisco I. Madero refinery of state oil company Pemex in Ciudad Madero, Mexico, May 28, 2025. REUTERS/Daniel Becerril To match Special Report USA-MEXICO/FUEL-IKON
Economia Petrobras fecha acordo para exploração de petróleo no Golfo do México
ter, 23/06/2026 - 15:09
Piraí (RJ), 23/06/2026 - Trecho reformado da BR-116 e desenlace da fita de inauguração, na Via Dutra (BR-116). Foto: Ricardo Stuckert/PR
Política Governo inaugura primeira etapa da rodovia na Serra das Araras, no Rio
ter, 23/06/2026 - 14:47
Mais 185 municípios terão o seu colégio eleitoral revisado por meio do recadastramento biométrico
Economia INSS amplia exigência de biometria para concessão de benefícios
ter, 23/06/2026 - 14:39
Ver mais seta para baixo