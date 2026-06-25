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Política

Teresa Leitão é a nova líder do governo no Senado

Ela assume no lugar de Jaques Wagner que deixou a posição ontem
Andreia Verdélio – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/06/2026 - 12:12
Brasília
Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária. Ordem do dia. Na pauta, o Projeto de Lei 5.102/2023, que dispõe sobre a transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais e do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, no Rio de Janeiro, em Universidade Tecnológica Federal de Minas Gerais (UTFMG) e em Universidade Tecnológica Federal do Rio de Janeiro (UTFRJ). Em pronunciamento, à bancada, senadora Teresa Leitão (PT-PE). Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
© Waldemir Barreto/Agência Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta quinta-feira (25), o nome da senadora Teresa Leitão (PT-PE) para assumir a liderança do governo no Senado, após o afastamento do senador Jaques Wagner (PT-BA) do cargo.

Em publicação nas redes sociais, Lula afirmou que a missão de Teresa será articular o debate e a aprovação de projetos de interesse da população que estão em tramitação na casa, como o fim da escala 6 por 1 e a Proposta de Emenda à Constituição da Segurança Pública.

Jaques Wagner deixou a liderança do governo nesta quarta-feira (24) após ser alvo de operação da Polícia Federal (PF), na semana passada, por suspeitas de corrupção no caso do Banco Master. Os agentes acusam o senador de ter recebido vantagens do banqueiro Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Master.

Já Wagner negou irregularidades e afirmou estar "absolutamente tranquilo" em relação à investigação.

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Edição:
Denise Griesinger
Teresa Leitão Senado Jaques Wagner Lula
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