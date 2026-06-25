Política
Lula parabeniza Colômbia após eleição com vitória da direita
Pleito realizado no domingo elegeu candidato Abelardo de la Espriella
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/06/2026 - 09:31
Brasília
Versão em áudio
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou a Colômbia pelas eleições realizadas no último domingo (21) e que elegeram o candidato de direita Abelardo de la Espriella como novo presidente do país.
“Parabenizo o povo colombiano pelo processo democrático e soberano, expresso por sua vontade nas urnas, da escolha de seu novo presidente Abelardo de la Espriella nas eleições do último domingo.”
Na rede social X, Lula avaliou que a amizade entre Brasil e Colômbia “transcende ideologias” e é fundamental para a superação de desafios comuns, como a preservação da Amazônia, o enfrentamento da pobreza e o combate ao crime organizado.
“Que sigamos trabalhando juntos em benefício dos nossos povos”, concluiu o presidente brasileiro.
Mais notícias
Meio Ambiente Tecnologia favorece descarte adequado de grandes eletrodomésticos
qui, 25/06/2026 - 09:42
Política Lula parabeniza Colômbia após eleição com vitória da direita
qui, 25/06/2026 - 09:31
Internacional Detido nos EUA, Maduro fala em união após terremoto na Venezuela
qui, 25/06/2026 - 09:05
Internacional Lula oferece ajuda à Venezuela e manifesta consternação com terremoto
qui, 25/06/2026 - 08:39
Internacional Terremotos na Venezuela deixam ao menos 164 mortos
qui, 25/06/2026 - 08:36
Economia Caso Americanas: PF deflagra segunda fase da Operação Disclosure
qui, 25/06/2026 - 08:13