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Política

Lula parabeniza Colômbia após eleição com vitória da direita

Pleito realizado no domingo elegeu candidato Abelardo de la Espriella
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/06/2026 - 09:31
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 22/06/2026 -O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa da cerimônia de anúncios de ampliação dos investimentos no âmbito da Nova Indústria Brasil (NIB), além de parceria entre BNDES e Petrobras para pesquisa sobre minerais críticos e estratégicos, no Teatro BNDES, centro da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou a Colômbia pelas eleições realizadas no último domingo (21) e que elegeram o candidato de direita Abelardo de la Espriella como novo presidente do país.

“Parabenizo o povo colombiano pelo processo democrático e soberano, expresso por sua vontade nas urnas, da escolha de seu novo presidente Abelardo de la Espriella nas eleições do último domingo.”

Na rede social X, Lula avaliou que a amizade entre Brasil e Colômbia “transcende ideologias” e é fundamental para a superação de desafios comuns, como a preservação da Amazônia, o enfrentamento da pobreza e o combate ao crime organizado.

“Que sigamos trabalhando juntos em benefício dos nossos povos”, concluiu o presidente brasileiro.

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Edição:
Valéria Aguiar
Presidente Lula eleição presidente da Colômbia Abelardo de La Espriella rede social X Preservação da Amazônia Crime Organizado
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