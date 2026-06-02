logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Lula responsabiliza clã Bolsonaro por ataque dos EUA ao Pix e taxação

Presidente diz que governo não irá ceder à interferência
Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/06/2026 - 20:51
Brasília
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Anúncio sobre a inauguração do Hospital Universitário da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), em Catalão - GO.
© Foto: Ricardo Stuckert / PR

Em discurso no Hospital Universitário de Rio Verde (GO), nesta terça-feira (2), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de ter pedido ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para “intervir no Pix” brasileiro.

"O tal do bolsonarista foi nos Estados Unidos. Ele não estava focado e pediu para o Trump intervir no Pix brasileiro. Você acha que a gente vai deixar? Não vai deixar", disse o presidente

No final do mês passado, Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, reuniu-se com Trump na Casa Branca, em Washington, em companhia do irmão, o autoexilado ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, ambos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Dias depois do encontro, o governo dos Estados Unidos anunciou que passaria a classificar as facções criminosas brasileiras Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas. Hoje, os norte-americanos divulgaram relatório em que acusam o Pix de prejudicar "injustamente” as empresas que prestam serviços de pagamento eletrônico, como MasterCard, Visa e o Whatsapp Pay, além de propor nova taxação aos produtos brasileiros.   

Mais cedo, em evento em Catalão (GO), Lula criticou diretamente Flávio Bolsonaro, dizendo que ele agora nega que tenha pedido interferência de Trump nas tarifas brasileiras. 

“Esse cidadão hoje aparece na imprensa dizendo: ‘eu não falei nada’. Todo covarde é assim”, disse.  

“Ele não sabe que ele não vai prejudicar o Lula. Ele vai prejudicar é o povo brasileiro. Ele vai prejudicar os empresários brasileiros. Ele vai vai prejudicar é o agronegócio”, completou Lula.  

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) listou nesta terça-feira o impacto financeiro e os setores produtivos que correm risco caso a proposta dos Estados Unidos de taxar em 25% os produtos brasileiros venha a ser implementada. A decisão tarifária ameaça diretamente 21% do total das exportações brasileiras rumo ao mercado norte-americano. 

Em suas redes sociais, Flávio Bolsonaro afirmou que pediu a Trump para não taxar os produtos brasileiros no encontro no final de maio. O senador afirmou ainda que enviou uma carta ao presidente dos EUA reforçando sua posição. 

Pix assusta EUA

Para o presidente Lula, o Pix é mais vantajoso que sistemas de empresas estadunidenses e, por isso, assusta os EUA

A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) saiu em defesa do sistema de pagamento brasileiro. Segundo a entidade, o Pix é uma infraestrutura de pagamento, e não um produto comercial

A Febraban considera que a tecnologia favorece “a competição e o bom funcionamento do sistema de pagamentos e consequentemente da atividade econômica”. 

De acordo com a entidade, não existem barreiras para a entrada de novos participantes, independentemente do porte ou segmento de atuação.

SUS

No evento de Rio Verde, o presidente Lula visitou o hospital universitário que atende integralmente pelo SUS. A unidade realizou, em janeiro, a primeira cirurgia do Centro-Oeste com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci X, um dos sistemas mais modernos do mundo, que proporciona maior precisão, segurança e recuperação mais rápida aos pacientes. 

Na ocasião, dois pacientes, com câncer de próstata, foram submetidos ao procedimento cirúrgico de forma robótica. Essas duas cirurgias foram feitas com sucesso e os dois pacientes seguem em recuperação. 

Segundo o governo, a incorporação dessa tecnologia ao SUS do município representa um passo decisivo na redemocratização do acesso a procedimentos de alta complexidade, que tradicionalmente estavam restritos à rede privada. 

O presidente destacou que todo brasileiro que precise fazer radioterapia deve ter acesso gratuito em igualdade de condições. “A Constituição diz que todos nós somos iguais perante a Constituição. O SUS é possivelmente o melhor e único sistema de saúde que existe num país com mais de 100 milhões de habitantes”, afirmou.  

Ele chegou a tirar o chapéu para falar sobre o tratamento contra o câncer de pele em seu couro cabeludo.

“Você está vendo minha cabeça? Está machucada porque eu tive um câncer de pele e eu estou tratando para ficar bonitão”. 

Relacionadas
Catalão - GO - 02.06.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Visita ao Hospital Universitário da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), em Catalão - GO. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Lula defende Pix e diz que sistema brasileiro assusta norte-americanos
Brasília - 02-06-2026 Vice Presidente da República Geraldo Alckmin durante Entrevista Coletiva sobre Investigações que resultaram em tarifaço dos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Foto : Cadu Gomes/VPR
Alckmin: Pix é patrimônio nacional e não entra em negociação com EUA
Rio de Janeiro (RJ), 25/05/2026 - O ministro do Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, lança o Programa da Nova Indústria do Audiovisual Brasileiro, em parceria com a Federação da Indústria e Comércio Audiovisual - FICA, no Cinesystem Belas Artes. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Ministério detalha setores mais afetados em caso de taxação pelos EUA
Edição:
Carolina Pimentel
Lula PIX EUA Flávio Bolsonaro Trump
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Educação Em greve, servidores da Uerj apresentam demanda ao governo do RJ
ter, 02/06/2026 - 21:32
Apostadores fazem fila em casa lotérica. A Caixa Econômica Federal sorteia hoje (08) as seis dezenas do concurso 2.149 da Mega-Sena acumulada, que deve pagar um prêmio de R$ 170 milhões.
Geral Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 32 milhões
ter, 02/06/2026 - 21:32
Rio de Janeiro (RJ), 02/06/2026 - A CEO da Cop 30, Ana Toni, e o presidente da COP15 da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação - UNCCD, Alain Richard Donwahi, participam da mesa High Level Panel, com o tema Do Compromisso à Coordenação: Avançando a Ação Conjunta entre as Convenções do Rio, com mediação da presidente do Intituto Talanoa, Natalie Unterstell, durante a Rio Nature & Climate Week Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Meio Ambiente Lideranças pedem ação conjunta sobre clima, biodiversidade e solo
ter, 02/06/2026 - 21:09
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Anúncio sobre a inauguração do Hospital Universitário da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), em Catalão - GO.
Política Lula responsabiliza clã Bolsonaro por ataque dos EUA ao Pix e taxação
ter, 02/06/2026 - 20:51
Currency exchange rate of the U.S. dollar is seen on an electronic board as a man points at it on the floor of Brazil's B3 Stock Exchange in Sao Paulo, Brazil October 19, 2021. Picture taken with zoom burst. REUTERS/Amanda Perobelli
Economia Bolsa sobe 1,16%, e dólar cai para R$ 5, apesar de medida dos EUA
ter, 02/06/2026 - 20:28
Brasília 25/11/2025 - A Comissão Especial que analisa a proposta de emenda à Constituição da segurança pública (a PEC da Segurança Pública) durante audiência pública para debater o tema Competências federativas na segurança públicas sob a ótica estadual. Participam os governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Foto Lula Marques/Agência Brasil
Justiça TSE mantém condenação de Claudio Castro à inelegibilidade
ter, 02/06/2026 - 20:27
Ver mais seta para baixo