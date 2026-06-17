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Política

O que Trump fez foi coisa desaforada, diz Lula sobre novo tarifaço

Presidente falou na França após o fim da Cúpula do G7
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/06/2026 - 15:25
Brasília
17.06.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião ampliada do G7 sobre o tema “​Relançar um crescimento econômico equilibrado, compartilhado e sustentável, em benefício de todos”, em Évian-les-Bains - França. Foto: Ricardo Stuckert / PR
© Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (17) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez “uma coisa desaforada” ao sugerir uma espécie de novo tarifaço ao Brasil em meio a negociações em andamento entre os dois países.

“Acho que o que ele fez foi uma coisa desaforada para o Brasil. Ele sabe disso. Por isso eu disse que ele continua agindo como imperador. Nós estávamos fazendo acordo”, disse, em entrevista coletiva após o fim da cúpula do G7, em Évian, na França.

Questionado se havia conversado com Trump durante a cúpula, Lula disse não ter pedido um encontro bilateral com o presidente estadunidense porque ambos os países seguem em fase de negociação. “Não tinha porque pedir bilateral. Nós estamos negociando”.

“Na hora em que terminar a negociação, se não der em nada, não tenho nenhum problema de pegar o telefone, ligar para o Trump e marcar outra conversa. Nasci no mundo político negociando. Desde muito cedo, a minha vida foi negociar com gente tão poderosa quando ele.”

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Edição:
Valéria Aguiar
presidente Lula reunião cúpula do G7 França novo tarifaço Presidente dos EUA Donald Trump
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