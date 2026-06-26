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Política

A pedido de Lula, ministro da Defesa irá à Venezuela na próxima semana

Presidente quer oferecer ajuda dos militares brasileiros
Marcelo Brandão – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/06/2026 - 13:24
Brasília
São Paulo (SP), 10/04/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa de visita de inauguração do Centro de Ensino, Simulação e Inovação (CESIN) do Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP). Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que viaje para a Venezuela na próxima semana para ver como as Forças Armadas do Brasil podem ajudar o país vizinho diante dos impactos do terremoto ocorrido na última quarta-feira (24).

Lula deu a ordem ao ministro durante evento da Marinha, em Itajaí (SC). Após determinar a ida de Múcio Monteiro à Venezuela, Lula pediu um minuto de silêncio pelas 589 mortes registradas até agora no país.

O número de vítimas pode ser ainda maior. O site Desaparecidos Terremoto Venezuela, criado pela sociedade civil para reunir informações extraoficiais sobre vítimas, estima que mais de 40 mil pessoas desaparecidas.

Os terremotos de 7.2 e 7.5 da escala Ritcher afetaram, principalmente, o estado de La Guaira, onde houve o desabamento de uma série de edifícios.

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Edição:
Maria Claudia
Lula Terremoto venezuela Múcio Monteiro Ministro da Defesa
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