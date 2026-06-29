logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Vereador de SP Senival Moura pede afastamento do PT

Preso, ele é investigado por suspeita de lavagem de dinheiro
Agência Brasil
Publicado em 29/06/2026 - 16:54
São Paulo
São Paulo (SP), 28/06/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Vereador Senival Pereira deMoura é líder do PT na Câmara Municipal de SP. Foto: André Bueno/Rede Câmara SP
© André Bueno/Rede Câmara SP

O vereador Senival Moura, preso em São Paulo na última quinta-feira (25), pediu afastamento do PT, informou em nota o diretório do partido. O político é investigado por participar de um suposto esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC).

“Informamos que o vereador Senival Moura encaminhou, neste sábado (27), à direção do Diretório Municipal do PT São Paulo, o pedido de afastamento de sua filiação ao Partido dos Trabalhadores, com a justificativa de se dedicar à sua defesa e de não vincular os últimos acontecimentos ao partido.”

A defesa do vereador informou ter recebido com “profunda indignação” a notícia da prisão, durante operação da Polícia Civil e do Ministério Público para investigar a infiltração do PCC em empresa de ônibus que atua na capital paulista.

“O vereador Senival Pereira de Moura recebeu com profunda indignação a notícia da decretação de sua prisão temporária no âmbito de investigação em curso”, diz a nota.

O parlamentar permanece preso. A nota acrescenta afirma que o vereador “confia na Justiça e tem absoluta convicção de que, ao longo da investigação, ficará demonstrada a inexistência de qualquer conduta ilícita de sua parte”.

Senival foi preso sob suspeita de integrar esquema de lavagem de dinheiro para o PCC usando uma empresa de ônibus – a Transunião – que presta serviço à cidade de São Paulo.

O PT, por meio de nota, também se manifestou sobre a prisão de Senival e informou que “tomou conhecimento dos fatos e acompanhará o desenrolar das investigações”.

O partido encaminhará o caso à sua Comissão de Ética, cujo procedimento poderá “resultar nas medidas disciplinares cabíveis, inclusive no afastamento cautelar e na eventual expulsão do filiado, assegurados o amplo direito de defesa, o contraditório e o devido processo legal”.

A nota do PT informa ainda que o Diretório Municipal do partido de São Paulo “não compactua com qualquer prática ilícita e reafirma que todos os fatos devem ser rigorosamente apurados pelas autoridades competentes, com respeito à lei e às garantias constitucionais”.

Relacionadas
São Paulo (SP), 12/02/2026 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Empresa de ônibus é alvo de investigação por ligação com o PCC
May 21, 2026, Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil: Sao Paulo (SP), 05/21/2026 â€“ Police / Operation / Deolane Bezerra â€“ Influencer and lawyer Deolane Bezerra leaves the DHPP (Department of Homicides and Protection of Persons), in the central region of Sao Paulo, to the IML to undergo an examination, after being arrested during an operation investigating a money laundering scheme linked to the PCC, the court ordered the blocking of R$ 27 million in the influencer's assets this Thursday (21).(Foto: Leco Viana/Thenews2/Zumapress) (Credit Image: © Leco Viana/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire)
Marcola e Deolane viram réus por lavagem de dinheiro do PCC
U.S. President Donald Trump speaks next to Secretary of State Marco Rubio during a cabinet meeting in the Cabinet Room at the White House, in Washington, D.C., U.S., May 27, 2026. REUTERS/Evan Vucci
EUA passam a designar CV e PCC como organizações terroristas
Edição:
Juliana Andrade
PT Senival Moura PCC Transunião Câmara Municipal de São Paulo Polícia Civil de São Paulo Ministério Público de São Paulo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 28/06/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Vereador Senival Pereira deMoura é líder do PT na Câmara Municipal de SP. Foto: André Bueno/Rede Câmara SP
Política Vereador de SP Senival Moura pede afastamento do PT
seg, 29/06/2026 - 16:54
Caminhoneiros fazem protesto contra a alta no preço dos combustíveis na BR-040, próximo a Brasília.
Justiça Roubos de carga em São Paulo caem 37% em maio
seg, 29/06/2026 - 16:43
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Brazil v Japan - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 29, 2026 Brazil's Casemiro celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Annegret Hilse
Esportes Saiba quando o Brasil vai a campo pelas oitavas de final da Copa
seg, 29/06/2026 - 16:23
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Brazil v Japan - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 29, 2026 Brazil's Gabriel Martinelli celebrates scoring their second goal REUTERS/Phil Noble
Esportes Brasil derrota o Japão e vai às oitavas de final na Copa do Mundo 2026
seg, 29/06/2026 - 16:22
Dinheiro, Real Moeda brasileira Foto:José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Governo registra déficit primário de R$ 53,3 bi em maio
seg, 29/06/2026 - 15:09
São Paulo (SP), 29/06/2026 - Torcedores assistem jogo na Fan Fest da Copa no Vale do Anhangabaú em São Paulo, para o jogo Brasil x Japão. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Esportes Torcedores se reúnem no centro de SP para assistir ao jogo do Brasil
seg, 29/06/2026 - 14:31
Ver mais seta para baixo