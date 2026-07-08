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Política

CCJ da Câmara aprova fim da aposentadoria como punição para juízes

PEC ainda passará por comissão especial antes de ir ao plenário
Marcelo Brandão - Repórter da Agência Brasil*
Publicado em 08/07/2026 - 20:21
Brasília
Brasília - DF - 08/07/2026 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos deputados
© Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara aprovou, nesta quarta-feira (8) o texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 291/13, que acaba com a aposentadoria compulsória para juízes como medida punitiva. Agora, o texto segue para uma comissão especial, antes de ir para o plenário.

A PEC prevê que a decisão de remover o magistrado ou colocá-lo em disponibilidade cabe ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), algo que já acontece. A novidade está na suspensão podendo ser de até 90 dias e a disponibilidade, por até dois anos.

O texto aprovado pela CCJ também estabelece que, ao fim do processo administrativo disciplinar, o Ministério Público deverá ser acionado, no prazo de 30 dias, para manifestar-se. Nesse caso, o magistrado deve ficar afastado das funções, com vencimentos proporcionais, até o trânsito em julgado da sentença.

Pela proposta, se a decisão for pelo arquivamento da representação ou se a ação judicial for julgada improcedente em decisão definitiva, o magistrado retorna às suas funções, com o pagamento da diferença das verbas remuneratórias e o cômputo para todos os fins do tempo de serviço.

*Com informações da Agência Câmara de Notícias

Edição:
Juliana Andrade
CCJ da Câmara Aposentadoria Compulsória Juízes Câmara dos Deputados
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