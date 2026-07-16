logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Crédito do FGTS para Santas Casas é prorrogado até 2030

Texto aprovado pelo Senado vai à sanção presidencial
Agência Brasil
Publicado em 15/07/2026 - 21:32
Brasília - DF
Fuiz de Fora - Santa Casa de Misericórdia, hospital onde o deputado Jair Bolsonaro foi atendido após ser esfaqueado Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira (15) o projeto de lei (PL) que prorroga até 2030 o prazo para a aplicação de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em operações de crédito destinadas a hospitais filantrópicos e Santas Casas de Misericórdia. O PL 2.465/2026 segue para sanção da Presidência da República.

Essa linha de crédito também poderá ser utilizada por instituições sem fins lucrativos que atuam no atendimento a pessoas com deficiência e prestam serviços de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A lei do FGTS permitia esse tipo de operação com juros menores até 2022, a partir de uma medida provisória de 2018, que acabou se convertendo em lei federal no ano seguinte.

Segundo o governo, no período em que vigorou a linha de crédito, o fundo bancou empréstimos de cerca de R$ 3 bilhões para 140 entidades hospitalares filantrópicas por meio de 134 operações de crédito sem destinação específica e de 122 operações de crédito para reestruturação financeira.

A prorrogação do financiamento também deverá permitir a reestruturação de dívidas das entidades com diminuição dos encargos financeiros de 18% ao ano para cerca de 12% ao ano.

De autoria do deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS), a proposta altera a Lei 8.036, de 1990, que regulamenta o FGTS. Antes de passar no Senado, a medida foi aprovada pela Câmara dos Deputados na semana passada.

Relator da matéria no Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS) destacou que as Santas Casas e os hospitais filantrópicos desempenham papel estratégico no sistema de saúde, especialmente em municípios onde representam a principal ou a única estrutura hospitalar. Segundo ele, muitas dessas instituições enfrentam elevado endividamento e dificuldades financeiras, o que ameaça a continuidade de serviços essenciais.

"É evidente a relevância social, econômica e institucional da proposição, cuja pronta aprovação evitará o agravamento do quadro de endividamento do setor filantrópico de saúde e contribuirá para a continuidade assistencial de milhões de brasileiros que dependem diariamente dos serviços prestados por essas entidades", afirmou.

*Com informações das agências Câmara e Senado.

Relacionadas
13/07/2026 - Brasília - Cúpula da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, com os prédios da Esplanada dos Ministérios. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Câmara aprova créditos extras para defesa civil e meio ambiente
Edição:
Maiana Diniz
Santa Casa FGTS Prorrogação 2023 Crédito filantrópicos Congresso aprova
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 24/10/2024 - Alunos do colégio Galois em sala de aula na preparação dos últimos dias antes da prova do Enem 2024. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Educação Educação financeira pode ser incluída no currículo escolar
qua, 15/07/2026 - 21:57
Brasil derrota França por 3 sets a 0 no primeiro jogo da terceira e última semana da fase preliminar (classificatória) da Liga das Nações de vôlei masculino - em 15/07/2026
Esportes Brasil bate bicampeã olímpica França na Liga das Nações de vôlei
qua, 15/07/2026 - 21:32
Fuiz de Fora - Santa Casa de Misericórdia, hospital onde o deputado Jair Bolsonaro foi atendido após ser esfaqueado Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Política Crédito do FGTS para Santas Casas é prorrogado até 2030
qua, 15/07/2026 - 21:32
Postos de gasolina no Rio de Janeiro exibem o preço do combustível
Justiça Justiça articula ações contra crime organizado em combustíveis
qua, 15/07/2026 - 21:23
Logo da Agência Brasil
Geral Bombeiros combatem vazamento de gás no Distrito Industrial de Manaus
qua, 15/07/2026 - 21:02
São Paulo (SP), 30/06/2026 - Hospital do Servidor Público Municipal . Foto: Prefeitura de São Paulo
Política Senado aprova penas maiores em crimes contra professores e médicos
qua, 15/07/2026 - 20:49
Ver mais seta para baixo