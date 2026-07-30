logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Eleições 2026: campanha Boto Fé no Voto quer combater desinformação

Iniciativa reúne comunidades de fé e entidades ecumênicas
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/07/2026 - 17:08
São Luís
Em Belém, no Pará, urna eletrônica apresenta problema e é preciso ser trocada (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Combater a circulação de mensagens falsas durante o período eleitoral, especialmente em comunidades de fé é o objetivo da campanha nacional Boto Fé no Voto, que será lançada na noite desta quinta-feira (30), na Catedral Anglicana de Brasília.

Por meio da iniciativa, organizações ecumênicas buscam fortalecer a circulação de informações confiáveis, incentivar o voto consciente e promover o compromisso com a verdade nas eleições deste ano.

Brasília - DF - 30/07/2026 - Campanha boto fé no voto. Foto: Arquivo pessoal/Sônia  Mota
Diretora executiva da Coordenadoria Ecumênica de Serviço (Cese) Sônia Mota - Arquivo pessoal/Sônia Mota

A campanha é um chamado a igrejas, comunidades de fé, organizações civis, educadores, comunicadores e à população para refletirem sobre o papel da informação verídica na construção de uma democracia participativa e na defesa dos direitos humanos.

A diretora executiva da Coordenadoria Ecumênica de Serviço (Cese) e integrante da campanha Sônia Mota destaca que a iniciativa, sob o tema "Eu escolho a verdade", parte do reconhecimento de que as comunidades de fé são espaços estratégicos para a circulação de informações confiáveis e para o fortalecimento da democracia. 

“Partimos do entendimento de que fé e cidadania caminham juntas quando são vividas com responsabilidade, com compromisso, com verdade, com respeito ao próximo.”

Sônia ressalta ainda que o fenômeno da desinformação atinge toda a sociedade e que igrejas e comunidades de fé também acabam sendo afetadas. “Quando uma informação falsa circula, especialmente em ambientes onde existe confiança entre as pessoas, ela pode influenciar opiniões, provocar conflitos, reforçar preconceitos, comprometer o debate público e enfraquecer as instituições democráticas."

Segundo ela, quem compartilha uma notícia falsa acredita que possa estar fazendo o bem, sem perceber que está contribuindo para espalhar determinado conteúdo enganoso. “A campanha quer contribuir para mudar essa realidade.”

Ações

Entre as atividades previstas estão:

  • rodas de diálogo;
  • formações;
  • produção de materiais educativos;
  • vídeos;
  • podcasts;
  • cards e conteúdos digitais.

“O objetivo é criar espaços de conversa sobre democracia, participação cidadã, ética na comunicação e enfrentamento à desinformação”, completou Sônia.

O lançamento começa às 19h, é aberto ao público e contará com transmissão ao vivo pelas redes sociais das organizações parceiras, como Coletivo Bereia, Coletivo Novas Narrativas, Cáritas Brasileira, Fé no Clima/Iser, Diaconia, Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, Conselho Nacional Igrejas Cristãs (Conic), Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Misereor e a Cese.

Relacionadas
Eleições,Eleitores em Filas de Votações no Unieuro e Colegio Lasalle.
Saiba como a urna eletrônica garante a soberania do voto
Eleitora realiza biometria durante votação na Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF Celso Leite Ribeiro Filho, em Bela Vista.
Saiba como vai funcionar a biometria nas eleições deste ano
16/07/2026 - Brasília - Tribunal Superior Eleitoral - TSE . Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Eleições: TSE assina acordo com big techs para combater desinformação
Edição:
Talita Cavalcante
eleições 2026 fake news desinformação igreja
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 10/06/2025 - Campanha de vacinação contra gripe. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Saúde SP inicia campanha de multivacinação na segunda-feira (3)
qui, 30/07/2026 - 17:34
Brasília (DF) - 05/09/2023 - Vista da Esplanada dos Ministérios preparada para receber o desfile de 7 de setembro Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Governo Central tem déficit de R$ 48,2 bilhões em junho
qui, 30/07/2026 - 17:17
Em Belém, no Pará, urna eletrônica apresenta problema e é preciso ser trocada (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Política Eleições 2026: campanha Boto Fé no Voto quer combater desinformação
qui, 30/07/2026 - 17:08
17/06/2026 - Tribunal Superior Eleitoral - TSE . Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
Justiça Federação do PT recorre ao TSE para retirar postagens de deep fake
qui, 30/07/2026 - 17:01
Rio de Janeiro - 30/07/2026 - Milhões de brasileiros convivem com um espaço em branco no campo destinado ao nome do pai na certidão de nascimento. Foto: Ronaldo Jr/DPRJ
Direitos Humanos Defensoria do Rio faz campanha de paternidade no metrô
qui, 30/07/2026 - 16:27
Entrevista com microfones. Foto: Freepick
Direitos Humanos Plataforma estimula denúncias contra censuras a jornalistas
qui, 30/07/2026 - 16:17
Ver mais seta para baixo