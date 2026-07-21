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Política

Em convenção nacional, PDT oficializa apoio a Lula nas eleições

Partido foi o primeiro a realizar convenção nacional, nesta segunda
Marcelo Brandão – repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/07/2026 - 08:57
Brasília
Cabina de votação com a nova urna modelo UE2020 é apresentada em seção eleitoral simulada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) decidiu apoiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na campanha presidencial deste ano. A decisão foi oficializada em convenção nacional do partido, na tarde desta segunda-feira (20), em Brasília.

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, justificou a aliança com a luta dos partidos de esquerda e centro-esquerda contra a extrema direita. E, por isso, exaltou o apoio a Lula, do Partido dos Trabalhadores (PT).

A convenção do PDT teve a participação de Lula, que discursou aos presentes.

Lula deverá tentar a reeleição, mas oficialmente, ainda é pré-candidato. A convenção nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) ocorrerá apenas no dia 2 de agosto.

A Agência Brasil vai acompanhar os resultados das convenções nacionais partidárias. As próximas convenções com datas marcadas são:

  • Partido Liberal (PL) – 25 de julho;
  • Partido Social Democrático (PSD) – 26 de julho;
  • Movimento Democrático Brasileiro (MDB) – 27 de julho;
  • Partido Novo (Novo) – 27 de julho;
  • Partido Comunista do Brasil (PCdoB) – 30 de julho;
  • Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) – 31 de julho;
  • Partido Verde (PV) – 31 de julho;
  • Partido da Causa Operária (PCO) – 1º de agosto;
  • Partido dos Trabalhadores (PT) – 2 de agosto; e
  • Partido Socialista Brasileiro (PSB) – 2 de agosto.
     
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Edição:
Denise Griesinger
PDT eleições 2026 Lula convenções partidárias
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