Lula alerta para possível especulação imobiliária em Itaparica, Bahia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, nesta quarta-feira (1º), em Vera Cruz, na Bahia, da cerimônia que marcou o início oficial das obras da ponte Salvador-Itaparica.

Vinculado ao Novo PAC, o empreendimento está estimado em R$ 11,6 bilhões, divididos entre governo federal, governo do estado e consórcio empresarial. A previsão é que a obra seja concluída em 2031.

A ponte vai conectar a capital baiana à ilha de Itaparica, cruzando a Baía de Todos-os-Santos.

Serão 12,4 quilômetros de extensão sobre o mar, tornando-se a maior ponte da América Latina no critério de comprimento acima da lâmina d'água, superando, por exemplo, a Ponte Rio-Niterói, que tem cerca de 13,2 km total de extensão, sendo 8,3 km sobre o mar.

Durante o evento público, Lula e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, destacaram a importância estratégica da obra, que vai criar um novo corredor logístico rodoviário para o oeste do estado, reduzindo em mais de 200 km a distância para o transporte de cargas entre a capital e o interior e beneficiando cerca de 245 municípios.

"Inegavelmente, a Bahia precisava de outro escoamento da riqueza produzida pela Bahia, e se optou por fazer essa ponte e fazer uma estrada", disse Lula.

No entanto, tanto o presidente quanto o governador alertaram para a necessidade de que a nova realidade da região não atraia uma especulação imobiliária que afete a qualidade de vida dos moradores da ilha.

O presidente destacou o ritmo tranquilo e bucólico da ilha, que concentra diferentes municípios com forte cultura praiana e ligados à formação da cultura baiana. "É preciso que a gente não permita que a especulação imobiliária tome conta dessa ilha."

O governador Jerônimo Rodrigues destacou que a ponte é muito esperada e que é preciso cuidar da ilha. "A partir de hoje, nós damos visibilidade à obra. [Mas] é preciso que a gente tome cuidado com a população da ilha, que a gente não deixe uma ocupação desenfreada, como forma até agressiva, às vezes, do setor imobiliário."

Parceira com a China

Fruto de uma parceria público-privada (PPP), a obra é responsabilidade do Consórcio Ponte Salvador-Itaparica, formado por empresas estatais chinesas, incluindo a China Communications Construction Company (CCCC), a China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) e a China Railway 20th Bureau Group (CRCC).

A ponte terá um vão central de aproximadamente 400 metros de largura para navegação e cerca de 85 metros de altura livre, permitindo a passagem de grandes embarcações pela Baía de Todos-os-Santos.

O projeto também inclui um sistema viário com acessos em Salvador e em Vera Cruz, além de uma nova rodovia expressa que contornará a área urbana da ilha, e a duplicação de trechos rodoviários na região, conectando-a ao outro lado do continente. Mais de sete mil empregos deverão ser gerados durante a obra.

De acordo com o consórcio responsável pela obra, a expectativa é de atingir um fluxo de 28 mil veículos por dia já no início da operação. Em Salvador, a ponte será acessada na região de Água de Meninos. Na Ilha de Itaparica, a cabeceira do equipamento ficará na região da Gameleira.