logo ebc
logo Agência Brasil
Política

MDB decide não entrar na corrida presidencial

Partido não apoiará nenhum candidato; foco será nas alianças estaduais
Marcelo Brandão – repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/07/2026 - 14:33
Brasília
27-07-2026 - Bandeira do MDB . Foto: Lúcio Sorge/ Divulgação
© Lúcio Sorge/ Divulgação

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) decidiu não lançar candidato à Presidência da República ou mesmo firmar coligações nacionais para as eleições deste ano. A decisão foi formalizada em convenção nacional nesta segunda-feira (27).

O partido decidiu liberar seus diretórios estaduais para a formação de alianças no âmbito local. A ideia, segundo o partido, é focar na eleição de governadores e deputados estaduais, além de fortalecer a bancada no Congresso Nacional, com senadores e deputados federais.

“A liberação nacional acaba unindo e pacificando, deixando o partido mais forte para que nos estados tenha um resultado bastante positivo”, disse o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, em declaração divulgada no site do partido.

A convenção do MDB foi realizada de maneira virtual. Não houve encontro dos principais nomes do partido em um auditório. O mesmo modelo já havia sido adotado em 2022.

A Agência Brasil vai acompanhar os resultados das convenções nacionais partidárias. As próximas convenções com datas marcadas são:

  • Partido Comunista do Brasil (PCdoB) – 30 de julho
  • Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) – 31 de julho
  • Partido Verde (PV) – 31 de julho
  • Partido da Causa Operária (PCO) – 1º de agosto
  • Partido dos Trabalhadores (PT) – 2 de agosto
  • Partido Socialista Brasileiro (PSB) – 2 de agosto

Clique aqui e veja as convenções nacionais que já ocorreram.

 

Relacionadas
São Paulo - 26/07/2026 - Ronaldo Caiado (PSD), pré-candidato à Presidência da República, anuncia Gilberto Kassab, presidente nacional do partido, como seu vice • Divulgação/PSD
PSD oficializa candidatura de Caiado à presidência da República
São Paulo - 25/07/2026 - Convenção do PL oficializou Flávio Bolsonaro como candidato à Presidência em evento no Pacaembu. Foto: Maura Martins/TV Brasil.
PL oficializa candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência
Missão oficializa Renan Santos como 1º candidato à Presidência da República deste ano no país. Foto: Bartholomeu Ferreira da Cruz/ CNM
Partido Missão oficializa Renan Santos como candidato à Presidência
Edição:
Denise Griesinger
MDB Convenções Partidárias eleições 2026
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo - 27/07/2026 - Agentes da Guarda Civil Metropolitana resgatam capivara que levou flechada na represa Guarapiranga. Foto: Divulgação/GCM
Meio Ambiente Capivara é morta com flechada na represa de Guarapiranga em SP
seg, 27/07/2026 - 15:54
Belém (PA), 06/06/2025 - Fachada do Theatro da Paz, palco do TEDx Amazônia, centro da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Cultura Unesco reconhece Teatros da Amazônia como Patrimônio Mundial Cultural
seg, 27/07/2026 - 15:33
São Paulo (SP), 31/10/2025 - Pessoas na Avenida Paulista durante manifestação contra a operação policial Contenção no Rio de Janeiro. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Justiça ADPF das favelas altera modelo de combate ao crime no Rio de Janeiro
seg, 27/07/2026 - 14:46
27-07-2026 - Bandeira do MDB . Foto: Lúcio Sorge/ Divulgação
Política MDB decide não entrar na corrida presidencial
seg, 27/07/2026 - 14:33
Brasília (DF), 07/04/2026 - O ministro Nunes Marques durante sessão do TSE. Foto: Luiz Roberto/TSE
Justiça TSE terá outra reunião com embaixadores para explicar urna eletrônica
seg, 27/07/2026 - 12:54
Rio de Janeiro (RJ), 27/07/2026 – O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom fala após receber o título de doutor honoris causa durante a agenda Saúde global em um mundo em transformação, na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), na zona norte do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Risco de disseminação do ebola pelo mundo é baixo, diz Tedros Adhanom
seg, 27/07/2026 - 12:42
Ver mais seta para baixo