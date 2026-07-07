logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Pagamento automático de pensão alimentícia é aprovado no Senado

PL conhecido como “Pix Pensão” já foi aprovado na Câmara dos Deputados
Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/07/2026 - 19:39
Brasília
A cúpula menor, voltada para baixo, abriga o Plenário do Senado Federal.
© Marcello Casal JrAgência Brasil

O projeto de lei que prevê o pagamento automático da pensão alimentícia por Pix, que ficou apelidado de “Pix Pensão” (PL 4.978/2023), foi aprovado pelo Plenário do Senado nesta terça-feira (7). O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A proposta prevê que o pagamento mensal seja depositado na conta da pessoa beneficiária. Segundo o texto, o Pix automatizado poderá ser solicitado em qualquer fase do cumprimento da sentença. 

O projeto é de autoria da deputada Tabata Amaral (PSB-SP) e foi relatado no Senado pela senadora Ana Paula Lobato (PSB-MA). Segundo a defesa do projeto, a medida deve acarretar maior eficiência e segurança no pagamento das pensões alimentícias, além de reduzir a inadimplência. 

“Trata-se  de  solução  simples,  objetiva  e  compatível  com  a natureza urgente da obrigação alimentar”, escreveu a senadora em seu parecer. Segundo ainda a parlamentar, a medida deve diminuir os litígios e facilitar a regularidade das parcelas.

Acertos antecipados

Segundo o projeto, quando o juiz determinar o pagamento da pensão alimentícia, serão informados os dados necessários para o depósito, incluindo o valor mensal da prestação, o prazo de duração, as contas para débito e crédito, além dos critérios de atualização dos valores.

De acordo com a autora da proposta a automatização do procedimento deverá ampliar o controle e a transparência das transações financeiras.

Menos litígios

As regras atuais preveem que a pensão alimentícia pode ser debitada do salário do devedor. No entanto, se a pessoa não tiver vínculo empregatício formal, a beneficiária precisa acionar a Justiça quando não acontece o pagamento. 

Segundo o projeto aprovado, caso não haja saldo suficiente na conta de quem paga a pensão, a pessoa pode ter contas bloqueadas até o limite do valor da prestação em atraso. Se essa pessoa for empresário individual, os bens podem ficar indisponíveis e serem convertidos em penhora se a inadimplência perdurar.

Edição:
Sabrina Craide
Senado Pensão Alimentícia Pix pensão
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Prêmio da Mega-Sena estimado em R$ 65 milhões
Geral Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 45 milhões
ter, 07/07/2026 - 21:31
Ônibus do Rio de Janeiro (Fernando Frazão/Agência Brasil)
Geral Rodoviários do Rio decidem continuar em estado de greve até amanhã
ter, 07/07/2026 - 20:58
As Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) e de Assuntos Sociais (CAS) promovem audiência pública conjunta destinada a debater sobre os impactos sociais, econômicos e de saúde pública decorrentes da crescente expansão das apostas esportivas on-line (“bets”) no Brasi. Mesa: defensor público do Estado de São Paulo e Membro da Comissão da Saúde da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, Marcelo Dayrell Vivas; diretoria de fiscalização da Atenção Primária à Saúde da AudSaúde - Representante do Tribunal de Contas da União (TCU), Unidade de Auditoria Especializada em Saúde Marcelo Chaves Aragão; presidente eventual da CDH, senador Eduardo Girão (Novo-CE); coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Luciana Telles da Cunha; desenfluenciadora de jogos do tigrinho, Jessica Lobo. Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Política Defensores pedem regras mais rígidas para publicidade das bets 
ter, 07/07/2026 - 20:46
Djibril Sow e seus companheiros comemoram após a disputa de pênaltis que classificou a Suíça para as quartas de final da Copa do Mundo. 7 de julho de 2026 IMAGN IMAGES via Reuters/Simon Fearn
Esportes Suíça bate Colômbia nos pênaltis e avança às quartas após 72 anos
ter, 07/07/2026 - 20:38
Rio de Janeiro (RJ), 07/07/2026 – Audiência Pública na Alerj discute o Programa Rio Sem LGBTIfobia. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Governo diz que vai acertar salários do programa Rio Sem LGBTIfobia
ter, 07/07/2026 - 20:27
Brasília - 22.05.2023 - Foto da Fachada do Congresso Nacional, em Brasília. Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil
Política Congresso aumenta punição a crimes sexuais online contra crianças
ter, 07/07/2026 - 19:59
Ver mais seta para baixo