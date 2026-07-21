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Política

Partido Missão oficializa Renan Santos como candidato à Presidência

Registrado em 2025, legenda vem do Movimento Brasil Livre
Lucas Pordeus León - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/07/2026 - 11:08
Brasília
Missão oficializa Renan Santos como 1º candidato à Presidência da República deste ano no país. Foto: Bartholomeu Ferreira da Cruz/ CNM
© Bartholomeu Ferreira da Cruz/ CNM

Prevista para o dia 1º de agosto, a convenção nacional do partido Missão foi antecipada para esta segunda-feira (20), quando foi oficializada a candidatura de Renan Santos à Presidência da República.

A legenda foi registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em novembro de 2025, na primeira eleição do partido, que tem sua origem no Movimento Brasil Livre (MBL), grupo que ganhou visibilidade durante a campanha pelo impeachment contra a presidente Dilma Roussef (PT), a partir de 2015.

Apesar de ter antecipado a convenção nacional, o partido informou que fará um evento no dia 1º de agosto para divulgar o programa de governo para presidência da República.

Também nesta segunda-feira (20), o Partido Democrático Trabalhista (PDT) decidiu apoiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na campanha presidencial deste ano, durante convenção nacional do partido, em Brasília. 

A Agência Brasil vai acompanhar os resultados das convenções nacionais partidárias. As próximas convenções com datas marcadas são:

  • Partido Liberal (PL) – 25 de julho
  • Partido Social Democrático (PSD) – 26 de julho
  • Movimento Democrático Brasileiro (MDB) – 27 de julho
  • Partido Novo (Novo) – 27 de julho
  • Partido Comunista do Brasil (PCdoB) – 30 de julho
  • Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) – 31 de julho
  • Partido Verde (PV) – 31 de julho
  • Partido da Causa Operária (PCO) – 1º de agosto
  • Partido dos Trabalhadores (PT) – 2 de agosto
  • Partido Socialista Brasileiro (PSB) – 2 de agosto

 

 

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Maria Claudia
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