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Política

PCdoB oficializa apoio à candidatura de Lula

Convenção nacional do partido ocorreu na noite desta quinta-feira (30)
Marcelo Brandão - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/07/2026 - 20:09
Brasília
Manifestação PCdoB
© PCdoB/Divulgação

O PCdoB oficializou o apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República. A convenção nacional do partido ocorreu na noite desta quinta-feira (30), de forma digital, com transmissão pela internet.

Em manifesto sobre a decisão, o partido destaca a necessidade do país de ampliar a inclusão social, fortalecer a indústria e defender a democracia e sua soberania.

Apesar da confirmação do apoio do PCdoB à candidatura de Lula, o próprio petista ainda é pré-candidato. A oficialização do seu nome só deve ocorrer no próximo domingo (2), na convenção nacional do PT.

A Agência Brasil acompanha os resultados das convenções nacionais partidárias. As próximas com datas marcadas e divulgadas são:

  • PSTU – 31 de julho
  • PV – 31 de julho
  • PCO – 1º de agosto
  • PT – 2 de agosto
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Edição:
Juliana Andrade
eleições 2026 convenções partidárias PCdoB
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