Política
PCdoB oficializa apoio à candidatura de Lula
Convenção nacional do partido ocorreu na noite desta quinta-feira (30)
Marcelo Brandão - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/07/2026 - 20:09
Brasília
Versão em áudio
O PCdoB oficializou o apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República. A convenção nacional do partido ocorreu na noite desta quinta-feira (30), de forma digital, com transmissão pela internet.
Em manifesto sobre a decisão, o partido destaca a necessidade do país de ampliar a inclusão social, fortalecer a indústria e defender a democracia e sua soberania.
Apesar da confirmação do apoio do PCdoB à candidatura de Lula, o próprio petista ainda é pré-candidato. A oficialização do seu nome só deve ocorrer no próximo domingo (2), na convenção nacional do PT.
A Agência Brasil acompanha os resultados das convenções nacionais partidárias. As próximas com datas marcadas e divulgadas são:
- PSTU – 31 de julho
- PV – 31 de julho
- PCO – 1º de agosto
- PT – 2 de agosto
Mais notícias
Internacional Tarifas dos EUA são inconsistentes com regras da OMC, diz Brasil
qui, 30/07/2026 - 20:20
Internacional Migrantes cruzam fronteira e entram em Ceuta; militares são acionados
qui, 30/07/2026 - 20:12
Política PCdoB oficializa apoio à candidatura de Lula
qui, 30/07/2026 - 20:09
Geral Mais de 200 mil continuam sem energia no Rio após vendaval
qui, 30/07/2026 - 19:53
Economia CMN institui regime especial para fundos de inovação no Eco Invest
qui, 30/07/2026 - 19:43
Economia Dólar cai ao menor nível em quase dois meses, com alívio externo
qui, 30/07/2026 - 19:26