logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Pedido de vista adia votação da Política de Minerais Críticos

Projeto é analisado em caráter terminativo em comissão do Senado
Marcelo Brandão - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/07/2026 - 17:02
Brasília
Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) realiza reunião deliberativa com 24 itens. Entre eles, o PL 4.443/2025, que dispõe sobre a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. À mesa, presidente da CI, senador Marcos Rogério (PL-RO), conduz reunião. Bancada: senador Rogério Carvalho (PT-SE); senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP); relator do PL 4.443/2025, senador Wilder Morais (PL-GO); senador Laércio Oliveira (PP-SE); senador Jaime Bagattoli (PL-RO). Foto: Carolina Curi/Agência Senado
© Carolina Curi/Agência Senado

Um pedido de vista coletiva na Comissão de Infraestrutura do Senado ao Projeto de Lei 4443/2025, que dispõe sobre a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, adiou a votação do relatório.

Em reunião nesta terça-feira (14), o relator do projeto, senador Wilder Morais (PL-GO), chegou a ler seu parecer, mas um pedido de vista capitaneado pelo senador Rogério Carvalho (PT-SE), adiou a votação do texto. A presidência da comissão ainda definirá o retorno do tema à pauta.

O projeto prevê a criação de um Conselho Nacional para a Industrialização de Minerais Críticos e Estratégicos e um Cadastro Nacional de Projetos de Minerais Críticos e Estratégicos. A ideia, segundo o relatório, é conferir “unidade, coordenação e previsibilidade à política pública”.

Financiamento

O projeto também sugere a criação do Fundo Garantidor da Atividade Mineral (FGAM). A proposta do fundo não é fazer empréstimo direto à projetos, e sim conceder garantias que diminuam o risco de investimentos. É um formato parecido com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC), do sistema financeiro.

A Política Nacional de Minerais Críticos, conforme o texto, também sugere que fundos já existentes, como o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (FNMC), os Fundos de Desenvolvimento da Amazônia (FDA), do Centro-Oeste (FDCO) e do Nordeste (FDNE), bem como o Fundo Garantidor de Infraestrutura (FGIE) financiem projetos de infraestrutura relacionados aos minerais críticos e estratégicos.

A proposta prevê ainda a criação de uma Rede Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Formação Profissional (RN-MCE). Essa rede integraria uma série de instituições, como universidades, startups e instituições científicas e tecnológicas, com o objetivo de desenvolver tecnologias e formar mão de obra, além de coordenar projetos de inovação mineral.

A decisão da comissão é terminativa, ou seja, aprovado na comissão, o texto segue direto para a Câmara, sem passar pelo Plenário do Senado.

Terras raras

A maior parte das terras raras no Brasil está concentrada em Minas Gerais, Goiás, Amazonas, Bahia e Sergipe. Esses estados têm os principais tipos de depósitos com potencial econômico.

Entre os minerais que costumam ser considerados críticos ou estratégicos na maior parte dos países, o Brasil se destaca por ter as maiores reservas de nióbio do mundo (94%), com 16 milhões de toneladas.

Também é o segundo no ranking global de reservas de grafita (26%), com 74 milhões de toneladas, e o terceiro quando se trata de reservas de níquel (12%), com 16 milhões de toneladas.

Relacionadas
A sample of rare earth materials is displayed at the rare earth research and processing center of Australian mining company Viridis Mining and Minerals during a visit of the EU Commissioner for International Partnerships Jozef Sikela, as the European Union is turning to Brazil as a strategic partner in its push to diversify critical mineral supplies, in Pocos de Caldas, Brazil, June 20, 2026. REUTERS/Tuane Fernandes
Publicação propõe alternativas para exploração de terras raras no país
Vale do Jequitinhonha (MG), 22/04/2025 - Mineração de lítio. Foto: Sigma Lithium/Divulgação
Terras raras, minerais estratégicos e críticos: entenda as diferenças
Edição:
Fernando Fraga
minerais críticos comissão de infraestrutura do senado Senado
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 03/11/2023, Prédio do Instituto Nacional do Seguro Social. Edfício sede do INSS. Fachada do INSS. Setor de autarquia sul Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Justiça PF indicia Careca do INSS e mais 47 por esquema de descontos ilegais
ter, 14/07/2026 - 17:48
Rio de Janeiro (RJ), 10/07/2026 - Antonieta da Silva Campos, 96 anos, bancária aposentada, exibe seu título de eleitor em sua casa. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Política Aumento do eleitorado idoso pauta campanhas, mas abstenção é desafio
ter, 14/07/2026 - 17:43
10/07/2026 - Brasília - dinheiro, moeda, real, reais, cédula, cédulas, nota, notas, moeda brasileira, dinheiro brasileiro, inflação, inflação alta, deflação, economia, economia brasileira, mercado, mercado financeiro, finanças, finanças pessoais, orçamento, orçamento doméstico, renda, renda familiar, salário, salário mínimo, remuneração, vencimento, pagamento, poder de compra, custo de vida, custo dos alimentos, aumento de preços, alta dos preços, carestia, desvalorização, valorização, perda do poder de compra, crise econômica, recessão, crescimento econômico, consumo, consumidor, compras, supermercado, cesta básica, despesas, gastos, contas, contas a pagar, boletos, dívida, dívidas, endividamento, inadimplência, poupança, economia doméstica, investimento, investimentos, aplicações financeiras, juros, taxa de juros, taxa Selic, Banco Central, crédito, empréstimo, financiamento, cartão de crédito, débito, PIX, transferência bancária, banco, instituição financeira, orçamento familiar, planejamento financeiro, reserva de emergência, patrimônio, riqueza, patrimônio líquido, capital, capital financeiro, lucro, prejuízo, receita, despesa, balanço financeiro, impostos, tributos, tributação, imposto de renda, arrecadação, arrecadação fiscal, carga tributária, imposto, taxa, tarifas, câmbio, dólar, euro, cotação, câmbio flutuante, desvalorização cambial, valorização cambial, moeda estrangeira, inflação acumulada, índice de preços, IPCA, INPC, IGP-M, poder aquisitivo, renda per capita, desenvolvimento econômico, estabilidade econômica, política monetária, política fiscal, oferta, demanda, produtividade, consumo consciente, educação financeira, planejamento financeiro, equilíbrio financeiro, independência financeira, riqueza, prosperidade, orçamento público, gastos públicos, contas públicas, déficit, superávit, tesouro nacional, moeda forte, moeda fraca, liquidez, circulação de dinheiro, s
Economia Dinheiro esquecido em bancos cai para R$ 6,2 bilhões, diz BC
ter, 14/07/2026 - 17:39
14/07/2026 - Tirem o refrigerante de campo - A indústria de refrigerantes aproveita os maiores eventos esportivos do mundo para promover produtos associados à obesidade, diabetes tipo 2 e outros problemas de saúde. Foto: tiremorefrigerantedecampo/Instagram
Esportes Campanha pede à Fifa Copa do Mundo sem publicidade de refrigerante
ter, 14/07/2026 - 17:24
Rescuers work at the site of a collapsed building in the aftermath of the June 24 earthquakes in La Guaira, Venezuela, July 1, 2026. REUTERS/Ricardo Arduengo
Internacional Venezuela já contabiliza 4.734 mortos e 16 mil feridos após terremotos
ter, 14/07/2026 - 17:16
Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) realiza reunião deliberativa com 24 itens. Entre eles, o PL 4.443/2025, que dispõe sobre a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. À mesa, presidente da CI, senador Marcos Rogério (PL-RO), conduz reunião. Bancada: senador Rogério Carvalho (PT-SE); senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP); relator do PL 4.443/2025, senador Wilder Morais (PL-GO); senador Laércio Oliveira (PP-SE); senador Jaime Bagattoli (PL-RO). Foto: Carolina Curi/Agência Senado
Política Pedido de vista adia votação da Política de Minerais Críticos
ter, 14/07/2026 - 17:02
Ver mais seta para baixo