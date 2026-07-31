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Política

PP decide ficar neutro na eleição presidencial

Partido não fará convenção nacional e frustra planos do PL
Marcelo Brandão – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 31/07/2026 - 16:44
Brasíl
Brasília - 31/07/2026 - Bandeira do PP, Partido Progressista. Foto: Partido Progressista
© Partido Progressista

O Partido Progressistas (PP) não fará convenção nacional. A decisão da direção nacional do partido foi divulgada nesta sexta-feira (31) em seu site oficial. É nas convenções nacionais que os partidos definem seus candidatos aos cargos de presidente e vice-presidente da República, ou o apoio a candidato de outro partido. O PP, no entanto, decidiu manter a neutralidade no processo eleitoral.

“O Progressistas, após consulta aos seus diretórios estaduais, decidiu, por maioria, permanecer neutro no processo eleitoral. Diante disso, reiteramos a posição de não convocar Convenção Nacional. A decisão já foi comunicada e acatada pela nossa líder no Senado Federal, senadora Tereza Cristina”, afirmou o partido, em nota.

O Partido Liberal (PL) oficializou o senador Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República na última semana e esperava contar com a senadora Tereza Cristina (PP-MS) como sua candidata à vice-presidência. Ela chegou a se reunir com o candidato do PL para tratar do assunto, mas a decisão do Progressistas afastou essa possibilidade.

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Edição:
Maria Claudia
PP PL Convenção Nacional Neutralidade
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