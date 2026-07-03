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Política

Professores da Uerj suspendem greve, após três meses de paralisação

Técnicos administrativos fazem vigília em busca de acordo
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/07/2026 - 07:09
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 02/07/2026 - Professores da Uerj votam pela saída da greve. Foto: Guilherme Schneider/Asduerj
© Guilherme Schneider/Asduerj

Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) decidiram, em assembleia, pelo fim da greve, iniciada há mais de três meses. Os professores retornam às salas de aula no dia 13 de julho. A paralisação dos professores da Uerj começou em 25 de março. 

Nesta sexta-feira (3), representantes dos professores, o comando de greve dos técnicos administrativos e alunos farão vigília em frente ao Tribunal de Justiça do Rio, onde o governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, despacha. A finalidade é chegar a um consenso com o governo do estado sobre o fim da paralisação dos técnicos administrativos, em greve há três meses.

Docentes

Os professores conquistaram as principais reivindicações, como o pagamento das duas parcelas restantes da Lei estadual 9.436/2021, a majoração do auxílio-alimentação para R$ 1,5 mil, a garantia de investimentos na infraestrutura da Universidade pelo Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), a incidência do triênio na Dedicação Exclusiva, além do adicional de desenvolvimento funcional, principal pagamento para o retorno das atividades.
Para o presidente da Associação dos Docentes da Uerj, Gregory Magalhães, “o fim da greve não representa o fim da luta”, ainda há mais conquistas.

Edição:
Talita Cavalcante
Rio de Janeiro Uerj greve
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