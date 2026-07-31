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Política

PRTB lança Leonardo Avalanche candidato à Presidência da República

Partido não oficializou a candidatura à Vice-Presidência
Marcelo Brandão - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 31/07/2026 - 17:01
Brasília
Brasília - 31/07/2026 - Leonardo Avalanche, presidente nacional do PRTB • Foto: (PRTB)
© foto: PRTB

O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) oficializou a candidatura de Leonardo Avalanche à Presidência da República. A convenção nacional do partido foi em Goiânia, na quarta-feira (29). O partido não oficializou ainda o candidato a vice-presidente na chapa.

Avalanche é presidente nacional do partido. De Anápolis, Goiás, é analista de sistemas e bacharel em Direito. 

É a primeira vez que o PRTB lança candidato à Presidência da República desde 2014, quando lançou Levy Fidelix.

A Agência Brasil vai acompanhar os resultados das convenções nacionais partidárias. 

Nesta sexta-feira (31) estão marcadas convenções do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) e do Partido Verde (PV).

As próximas convenções com datas marcadas e divulgadas são:

  • Partido da Causa Operária (PCO) – 1º de agosto
  • Partido dos Trabalhadores (PT) – 2 de agosto
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Edição:
Fernando Fraga
eleições 2026 eleições PRTB Leonardo Avalannche convenções partidárias Presidência da República
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