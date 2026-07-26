logo ebc
logo Agência Brasil
Política

PSD oficializa candidatura de Caiado à presidência da República

Convenção confirma Gilberto Kassab como vice da chapa
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/07/2026 - 13:37
São Paulo
São Paulo - 26/07/2026 - Ronaldo Caiado (PSD), pré-candidato à Presidência da República, anuncia Gilberto Kassab, presidente nacional do partido, como seu vice • Divulgação/PSD
© Divulgação/PSD

O Partido Social Democrático (PSD) oficializou neste domingo (26) a candidatura à presidência da República do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado. A chapa formalizada contará ainda com o líder da legenda, Gilberto Kassab, como candidato a vice-presidente. 

O anúncio das candidaturas ocorreu na convenção nacional do partido, realizada na capital paulista, na região central da cidade.

Em seu discurso, Caiado destacou a sua carreira política de 40 anos e criticou a polarização entre a esquerda e a direita no país. Ele agradeceu ao apoio de seu parceiro de chapa, Gilberto Kassab, e à esposa Maria das Graças Caiado e familiares.

Ele enalteceu especialmente a sua gestão no governo de Goiás, em que esteve à frente de 2019 até março de 2026. 

Ronaldo Caiado é goiano de Anápolis, médico, graduado e mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É cirurgião especializado em coluna vertebral. É produtor rural e foi deputado federal por cinco mandatos (1991-1995, 1999-2003, 2003-2007, 2007-2011, 2011-2015). Também foi senador eleito por Goiás em 2014. Ele já foi candidato à Presidência da República em 1989.

 

Relacionadas
São Paulo - 25/07/2026 - Convenção do PL oficializou Flávio Bolsonaro como candidato à Presidência em evento no Pacaembu. Foto: Maura Martins/TV Brasil.
PL oficializa candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência
Brasília (DF), 28/08/2025 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante entrevista coletiva para detalhar duas operações da Polícia Federal para combater a atuação do crime organizado no setor de combustíveis. Foto: José Cruz/Agência Brasil
PT lança candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo
Missão oficializa Renan Santos como 1º candidato à Presidência da República deste ano no país. Foto: Bartholomeu Ferreira da Cruz/ CNM
Partido Missão oficializa Renan Santos como candidato à Presidência
Edição:
Amanda Cieglinski
eleições 2026 Ronaldo Caiado Gilberto Kassab PSD
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Recife - 26/07/2026 - Da periferia para o mundo, músicos celebram 20 anos de projeto social. Foto: Victoria Brito
Cultura Da periferia para o mundo: concerto marca 20 anos de projeto no Recife
dom, 26/07/2026 - 14:00
Seleção brasileira feminina de vôlei é vice-campeã da Liga da Nações após revés para Turquia, por 3 sets a 1, em 26/07/2026
Esportes Brasil sofre virada da Turquia e é vice-campeão da Liga das Nações
dom, 26/07/2026 - 13:39
São Paulo - 26/07/2026 - Ronaldo Caiado (PSD), pré-candidato à Presidência da República, anuncia Gilberto Kassab, presidente nacional do partido, como seu vice • Divulgação/PSD
Política PSD oficializa candidatura de Caiado à presidência da República
dom, 26/07/2026 - 13:37
Ribeirão Preto - 26/07/2026 - Defesa Civil afirma que o temporal em Ribeirão e região tem caracteristica do fenômeno El Niño. Foto: Defesa civil.
Geral Ribeirão Preto ainda enfrenta falta de energia após temporal na sexta
dom, 26/07/2026 - 12:53
Brasília - 22.05.2023 - Foto da Fachada do Palácio do Planalto em Brasília. Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil
Internacional Tarifaço: em artigo no Washington Post, Lula critica postura dos EUA
dom, 26/07/2026 - 12:28
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Mega-sena acumula e pagará R$ 78 milhões no próximo sorteio
dom, 26/07/2026 - 12:09
Ver mais seta para baixo