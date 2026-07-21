logo ebc
logo Agência Brasil
Política

SP concentra maior parte do eleitorado do país com 21,48% dos votantes

Mais de 34 milhões de pessoas no estado estão aptas a votar em 2026
Matheus Crobelatti* - Estagiário da Agência Brasil
Publicado em 21/07/2026 - 16:39
São Paulo
São Paulo (SP), 24/09/2024 - Cerimônia de geração de mídia e preparação das urnas eletrônicas para as eleições municipais de 2024 na 1ª Zona Eleitoral, em Bela Vista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgados nesta semana revelam que o estado de São Paulo tem 34.104.226 eleitoras e eleitores aptos a votar nas eleições 2026, o que corresponde a maior parte do eleitorado do país - 159.745.463 eleitores. O estado concentra 21,48% de quem vota.

A capital paulista apresenta a maior parte do eleitorado, com 9.135.407 votantes (26,7%), seguido de Guarulhos, com 948.410 eleitores, e de Campinas, com 870.672.

A maioria do eleitorado é composto por mulheres, 18,1 milhões de eleitoras, 53% do total. Os homens correspondem a 47% do eleitorado, com 15,9 milhões.

Em relação à faixa etária, a maior parte dos votantes tem de 40 a 44 anos (3,48 milhões). Em seguida aparece a faixa etária entre 45 e 49 anos (3,38 milhões) e, em terceiro lugar estão os que têm de 35 a 39 anos (3,23 milhões).

Há outros 8,5 milhões de eleitores acima dos 60 anos, sendo que, desses, 45,72% têm 70 anos ou mais. Os eleitores menores de 18 anos somam 180.229 pessoas. Entre os jovens, apenas poderão votar aqueles que tenham completado 16 anos antes da data do primeiro turno (4 de outubro).

Do total de eleitores do estado, 87,08% estão sujeitos ao voto obrigatório, o equivalente a 29.698.450 eleitoras e eleitores. Já 12,92% (4.405.776) têm voto facultativo.

Quanto ao nível de escolaridade, o ensino médio completo constitui o grupo mais expressivo entre os eleitores de São Paulo, que abrange 33,45% do contingente. Em seguida, estão os que têm ensino fundamental incompleto (17,53%) e ensino médio incompleto (16,67%). O total de eleitores que concluíram o ensino superior chega a 5.133.353 pessoas, representando 15,05% da base eleitoral.

O levantamento da Justiça Eleitoral aponta ainda que 2,85% do público apto a votar declarou apenas saber ler e escrever. Por fim, as pessoas analfabetas correspondem a 1,68% do eleitorado no estado, perfazendo um total de 574.211 votantes.

Povos originários e nome social

De acordo com o TSE, o eleitorado indígena no estado dobrou de 2024 para 2026, com aumento de 3.706 para 7.492, o que representa um crescimento de 102,1%. O número de eleitores quilombolas cadastrados também aumentou, passando de 2.180 para 3.941, um avanço de 80,7%.

No território paulista, 12.331 cidadãos estão aptos a exercer o direito de voto fazendo uso do nome social. A parcela equivale a 32% dos 38.472 registros dessa natureza em todo o país, em conformidade com as diretrizes regulatórias que asseguram a identificação de pessoas transexuais, travestis e transgêneras nos documentos oficiais de votação pelo nome com o qual se identificam.

Brasil

O TSE também divulgou nesta semana que o Brasil tem 158.745.463 pessoas aptas a votar nas próximas eleições, em outubro, um crescimento de 2.291.452 (1,46%) em comparação ao pleito de 2022.

*Estagiário da EBC sob supervisão de Odair Braz Junior

Relacionadas
Eleições 2º turno, a deficiente visual, Danielle Parrela Mendes , votando (Valter Campanato/Agência Brasil)
Brasil tem quase 2 milhões de eleitores com deficiência, aponta TSE
Técnicos do TRE-DF realizam a conferência e a lacração de urnas eletrônicas para o 1º turno das Eleições 2022.
Confira as principais datas do calendário eleitoral
Em Belém, no Pará, urna eletrônica apresenta problema e é preciso ser trocada (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
TRE-RJ vai pedir que tropas federais atuem no estado nas eleições
Edição:
Maria Claudia
São Paulo maior parte do eleitorado 21 48% votantes eleições 2026
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Salvador (BA), 21/07/2026 - Festival Pacto das Pretas. Foto: Fábio Carmona/Divulgação
Economia Encontro no Rio debate papel da mulher preta em postos de decisão
ter, 21/07/2026 - 18:57
Plenário da Câmara dos Deputados durante sessão conjunta do Congresso Nacional
Justiça Câmara diz ao STF que não há irregularidades em indicações de emendas
ter, 21/07/2026 - 18:41
Fortaleza (CE), 18/06/2026 – Mercado Central de Fortaleza, um dos mais tradicionais pontos de cultura e comércio do Ceará, reúne uma grande variedade de produtos regionais, artesanato típico nordestino, de produtos autênticos, trabalhos manuais de alta qualidade e expressões da identidade cultural do Nordeste brasileiro. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Acordo regulamenta trabalho no comércio em feriados
ter, 21/07/2026 - 18:34
Brasília - O ministro da Casa Civil, Jaques Wagner, durante coletiva após reunião de coordenação política com a presidente Dilma Rousseff, no Palácio do Planalto (Wilson Dias/Agência Brasil)
Justiça PF intima Jaques Wagner a depor sobre investigações do Banco Master
ter, 21/07/2026 - 17:39
16/07/2026 - Brasília - Tribunal Superior Eleitoral - TSE . Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Justiça TSE mantém limite de R$ 133 mi para gastos de campanha presidencial
ter, 21/07/2026 - 17:24
Rio de Janeiro (RJ), 13/07/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Avião da FAB com ajuda humanitária para a Venezuela. Foto: FAB/Divulgação
Internacional Marinha desmobiliza hospital de campanha montado na Venezuela
ter, 21/07/2026 - 17:00
Ver mais seta para baixo