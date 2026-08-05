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Política

Atitude irresponsável, diz Lula após revogação de visto de embaixadora

Revogação do visto de Maria Luiza Viotti é considerada impensada
Paula Laboissière - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/08/2026 - 13:04
Abadiânia (GO) e Brasília
FILE PHOTO: Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva speaks during a ceremony to sign into law a bill establishing a line of credit for companies affected by new tariffs imposed by the U.S. government, at the Planalto Palace in Brasilia, Brazil, July 22, 2026. REUTERS/Adriano Machado/Proibida Reprodução
© REUTERS/Adriano Machado/Proibida reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou como atitude irresponsável e impensada a revogação do visto da embaixadora brasileira nos Estados Unidos (EUA), Maria Luiza Ribeiro Viotti, anunciada nessa terça-feira (4) pelo governo de Donald Trump.

O país norte-americano justificou a medida pela demora do Brasil na resposta à concessão de aprovação diplomática do indicado do governo de Donald Trump a assumir a embaixada dos EUA no Brasil.

O governo brasileiro rebateu as alegações, afirmando serem falsas.

“Ele [Trump] então tomou a atitude de caçar o visto da nossa embaixadora. Se ela sair [dos Estados Unidos] e vier pra cá, vai ter que tirar o visto outra vez. Uma atitude irresponsável, impensada, para um país que tem 203 anos de diplomacia, de relação diplomática. Desnecessário”, disse Lula.

A declaração foi feita durante entrevista conjunta ao Meteoro Brasil e ao podcast Os Três Elementos nesta quarta-feira (5).

“Os Estados Unidos não dão importância pra embaixador no Brasil. Faz um ano e meio que ele [Trump] está no poder e não mandou pra cá. Aí, tentou mandar e acha que a gente tem a obrigação de fazer a data que eles querem. Não é correto, não é possível. Queremos ser tratados com respeito”, completou.

Em sua fala, Lula voltou a afirmar que não vai aceitar qualquer tentativa de interferência estrangeira nas eleições de outubro.

“O Brasil não só está preparado como vai enfrentar qualquer pessoa de fora que queira interferir no nosso processo eleitoral”.

 

 

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