logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Avante oficializa Augusto Cury como candidato à Presidência

Convenção em São Paulo confirma nome do escritor para a disputa eleito
Agência Brasil
Publicado em 03/08/2026 - 21:51
Brasília - DF

O partido Avante oficializou a candidatura do escritor e psiquiatra Augusto Cury à Presidência da República nesta segunda-feira (3). A decisão foi tomada durante convenção nacional da legenda, realizada na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). O nome do candidato a vice-presidente ainda não foi definido.

Ao discursar para filiados e dirigentes do partido, Cury defendeu mudanças no sistema de governo brasileiro e afirmou que, se eleito, pretende propor a adoção do semipresidencialismo. Segundo ele, o presidente ficaria responsável por funções estratégicas, enquanto um primeiro-ministro assumiria a condução da administração do governo.

Cury também informou que as conversas para uma eventual composição de chapa com o candidato do Novo à Presidência, Romeu Zema, não avançaram. Segundo ele, a possibilidade de uma aliança entre os dois partidos está praticamente descartada.

O Avante é uma das legendas que oficializam candidaturas na reta final do calendário eleitoral. As convenções partidárias terminam na próxima quarta-feira (5). O prazo para registro das candidaturas na Justiça Eleitoral se encerra em 15 de agosto.

Edição:
Maiana Diniz
Augusto Cury Avante eleições 2026 convenções partidárias eleição presidencial Presidência da República campanha eleitoral Justiça Eleitoral partidos políticos política semipresidencialismo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Política Avante oficializa Augusto Cury como candidato à Presidência
seg, 03/08/2026 - 21:51
São Paulo (SP) - 23/07/2026 . Movimento na Estação Brás , após trem pegar fogo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Trabalhadores das linhas 11, 12 e 13 da CPTM entram em greve
seg, 03/08/2026 - 21:26
Bandeira norte-americana tremula sobre navio e contêineres no Porto de Los Angeles, em San Pedro, Califórnia, EUA 13 de maio de 2025 REUTERS/Mike Blake
Internacional Grupo de 25 estados dos EUA contestam tarifas de Trump na Justiça
seg, 03/08/2026 - 21:15
Brasília (DF), 07/04/2026 - O ministro Nunes Marques durante sessão do TSE. Foto: Luiz Roberto/TSE
Justiça Urna eletrônica é patrimônio da democracia, diz presidente do TSE
seg, 03/08/2026 - 20:25
Petropólis 23/05/2025 Casa da Morte se tornará memorial público dedicado à preservação da memória, à valorização da verdade e à promoção dos direitos humanos (Foto: Paula Franco/MDHC)
Direitos Humanos Justiça condena militar por estupro de guerrilheira durante ditadura
seg, 03/08/2026 - 20:16
Brasília - 03/08/2026 - Sarampo em adultos também traz riscos à saúde. Foto Divulgação
Saúde Casos de sarampo sobem para 16 em São Paulo
seg, 03/08/2026 - 20:06
Ver mais seta para baixo