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Política

Campanha eleitoral nas ruas e propaganda virtual começam neste domingo

Estão liberados carreatas, panfletagens e anúncios na internet
Da Agência Brasil
Publicado em 16/08/2026 - 08:00
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 03/08/2026 – O Tribunal Regional Eleitoral apresenta a estrutura e demonstra testes da urna eletrônica para as Eleições de 2026. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A campanha eleitoral para as Eleições 2026 está liberada a partir deste domingo (16). Os candidatos e candidatas podem participar de carreatas, passeatas e panfletagem entre as 8h e as 22h. Estão permitidos também as propagandas na internet e os anúncios pagos na imprensa escrita.

De acordo com a Lei das Eleições e resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os atos estão permitidos até 3 de outubro, um dia antes do primeiro turno. Os comícios estão autorizados entre as 8h e a meia-noite, até 1° de outubro. 

As mobilizações devem manter distância mínima de 200 metros das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo, além de tribunais, quarteis militares, hospitais, escolas e igrejas.

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e televisão será permitida entre 28 de agosto e 1° de outubro.

Votação

O primeiro turno do pleito ocorrerá no dia 4 de outubro, para a escolha de deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e do presidente da República.
 
O segundo turno está marcado para o dia 25 de outubro e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. 

Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos obtiver mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.

Veja a seguir, em ordem alfabética, os nomes dos candidatos ao cargo de presidente da República e seus perfis na página do TSE:

  1. Augusto Cury (Avante)
  2. Clariana Barão (DC)
  3. Edmilson Costa (PCB)
  4. Flávio Bolsonaro (PL)
  5. Hertz Dias (PSTU)
  6. Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
  7. Renan Santos (Missão)
  8. Romeu Zema (Novo)
  9. Ronaldo Caiado (PSD)
  10. Rui Costa Pimenta (PCO)
  11. Samara Martins (UP)
  12. Wilson Grassi (Democrata)
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Edição:
Talita Cavalcante
eleições 2026 TSE campanha eleitoral internet
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