Clariana Barão é a candidata do Democracia Cristã à Presidência 

Candidata pelo partido Democracia Cristã (DC), Clariana Barão é natural de Cuiabá, capital de Mato Grosso. Tem 39 anos e é advogada, com especialização em direito administrativo e gestão pública. Divide a chapa com Fabiana Torquato, candidata à vice-presidência da República.

Clariana é formada em direito pelo Centro Universitário de Várzea Grande (Univag). Atua em causas sociais e foi presidente da Comissão de Solidariedade e Assistência Social da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Várzea Grande.

Em 2024, ela coordenou um grupo de voluntários que prestou auxílio a vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Em 2026, assumiu a presidência do diretório estadual do DC em Mato Grosso.

É a primeira vez que o Democracia Cristã lança outro candidato à presidente, que não José Maria Eymael, desde a fundação do partido, em 1995. O partido critica o capitalismo e o marxismo. Defende a solidariedade.