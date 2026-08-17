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Política

Clariana Barão é a candidata do Democracia Cristã à Presidência 

A advogada disputa cargo eletivo pela primeira vez
Agência Brasil
Publicado em 17/08/2026 - 09:55
Brasília
Brasília - 14/08/2026 - Candidata Clariana Brandão (DC). Foto: Instagram/ Democracia cristâ
© Instagram/ Democracia cristâ

Candidata pelo partido Democracia Cristã (DC), Clariana Barão é natural de Cuiabá, capital de Mato Grosso. Tem 39 anos e é advogada, com especialização em direito administrativo e gestão pública. Divide a chapa com Fabiana Torquato, candidata à vice-presidência da República.  

Clariana é formada em direito pelo Centro Universitário de Várzea Grande (Univag). Atua em causas sociais e foi presidente da Comissão de Solidariedade e Assistência Social da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Várzea Grande.  

Em 2024, ela coordenou um grupo de voluntários que prestou auxílio a vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Em 2026, assumiu a presidência do diretório estadual do DC em Mato Grosso.  

É a primeira vez que o Democracia Cristã lança outro candidato à presidente, que não José Maria Eymael, desde a fundação do partido, em 1995. O partido critica o capitalismo e o marxismo. Defende a solidariedade.

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Edição:
Talita Cavalcante
eleições 2026 Candidatos Clariana Barão
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