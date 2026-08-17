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Política

Confira a agenda dos candidatos à Presidência desta segunda-feira

Atos estão liberados até 3 de outubro, véspera do primeiro turno
Agência Brasil
Publicado em 17/08/2026 - 11:24
Brasília
Brasília - 07/08/2026 - TSE faz demonstração de como votar na urna eletrônica na Rodoviária de Brasília. Foto: Valter Campanato/ Agência Brasil
© Valter Campanato/ Agência Brasil

1.Augusto Cury (Avante)
Das 9h às 11h30 - Atividades de alinhamento interno de campanha no escritório de campanha em São Paulo;
Das 17h às 18h30 - Participa de sabatina promovida pelo portal Metrópoles, em Brasília.

2.Flávio Bolsonaro (PL)
19h - Lançamento da candidatura de Flávio Roscoe (PL) ao governo de Minas Gerais, em Belo Horizonte;
Candidato cancelou atos programados para Juiz de Fora (MG).

3.Hertz Dias (PSTU)
7h - Panfletagem na fábrica da Avibras, em Jacareí (SP);
11h - Entrevista ao podcast Red Cast em São Paulo (SP).

4.Romeu Zema (Novo)
14h20 - 27ª Conferência Anual do Santander, em São Paulo.
18h30 - Jantar anual do Centro de Liderança Pública (CLP), em São Paulo.

5.Ronaldo Caiado (PSD)
12h30 - Ciclo Brasil de Ideias - Especial Eleições - Grupo Voto, São Paulo;
16h - 27ª Conferência Anual Santander, São Paulo.

6.Wilson Grassi (Democrata)
9h - Reunião com comitê de campanha;
15h - Reunião com equipe de marketing da campanha.


Os candidatos Edmilson Costa (PCB) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não têm agenda pública de campanha. Clariana Barão (DC), Pablo Marçal (PRTB), Renan Santos (Missão), Rui Costa Pimenta (PCO) e Samara Martins (UP) não informaram compromissos.

eleições 2026 Presidência da República Agenda dos candidatos
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