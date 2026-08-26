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Política

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (26)

Candidatos fazem sabatinas, entrevistas, visitas e caminhadas
Agência Brasil
Publicado em 26/08/2026 - 08:59
Brasília
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
© Arte EBC

A agenda dos candidatos à Presidência da República nesta quarta-feira (26) inclui sabatinas, entrevistas à imprensa e visitas a unidades de saúde e instituições. Também estão previstas caminhadas e encontros com moradores e empresários.

Os concorrentes ao Palácio do Planalto participam ainda de panfletagens e ações de campanha em comunidades e universidades. 

Hertz Dias (PSTU)
Concede entrevista para a TV Globo em São Paulo (SP) e para o podcast A Arte da Guerra. 

Flávio Bolsonaro (PL)
Participa de motociata no centro de Arapiraca (AL), seguida de comício. Também participa de encontro com representantes do setor produtivo do Agreste e do Sertão. 

Renan Santos (Missão)
Participa de Sabatina na TV Globo. 

Romeu Zema (Novo)
Visita o Hospital Regional de Teófilo Otoni (MG) e conversa com moradores. Também concede entrevista ao vivo para as rádios Teófilo Otoni e 98FM. 

Ronaldo Caiado (PSD)
Participa de sabatina dos veículos O Globo, Valor Econômico e CBN, no Rio de Janeiro. À tarde, visita o santuário da Penha, no Rio de Janeiro (RJ). 

Rui Costa Pimenta
No início da tarde, concede entrevista nos estúdios da TV Globo, em São Paulo. Em seguida se reúne com militantes em Minas Gerais e, à noite, produz conteúdo para as redes sociais.

Samara Martins (UP)
Em Maceió, participa de sabatina do DCE da Universidade Federal de Alagoas (Ufal). À tarde, participa de panfletagem e caminhada na comunidade do Vergel e de caminhada na Nova Orla. 

Wilson Grassi (Democrata)
Concede entrevistas ao programa Show da Manhã, da Rádio Mix FM Volta Redonda e à TV Globo/SP.

Augusto Cury (Avante)
Em Montes Claros (MG), visita o Colégio Batista, faz caminhada pelo Mercado Central e participa de almoço com empresários. 

Clariana Barão (DC) 
Concede entrevista ao portal Sputnik Brasil

O candidato Edmilson Costa (PCB) não tem agenda pública de campanha nesta quarta. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não divulgou a agenda de campanha até o momento desta publicação. 

 

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Edição:
Sabrina Craide
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