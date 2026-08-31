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Política

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta segunda-feira (31)

Candidatos participam de sabatinas, caminhadas e debates
Agência Brasil
Publicado em 31/08/2026 - 09:45
Brasília
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
© Arte EBC

A agenda dos candidatos à Presidência da República nesta segunda-feira (31) inclui sabatinas e debates, além de caminhadas e ações de campanha em diferentes cidades.

Os concorrentes ao Palácio do Planalto também participam de panfletagens e encontros com apoiadores e empresários locais. 

Ronaldo Caiado
Às 8h, participa de sabatina na rádio Jovem Pan, no Jornal da Manhã, São Paulo. Às 10h, tem reunião com a diretoria da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) também em São Paulo. Às 12h30, reúne-se com Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP).

Wilson Grassi (Democrata)
Às 9h, participa de reunião de alinhamento com comitê de campanha. Às 15h, tem gravação de vídeos para campanha com a área de marketing.

Augusto Cury (Avante)
Às 10h30, reúne-se com a equipe do Sebrae Paraná, em Curitiba. Agenda em Florianópolis cancelada, devido ao mau tempo.

Clariana Barão
Às 21h, participa de entrevista na Rádio Pinel, no Rio Grande do Sul.

Hertz Dias (PSTU)
Às 7h30, faz panfletagem e conversa com os trabalhadores dos Correios em Porto Alegre. Às 9h30, participa de caminhada no centro de Porto Alegre. Às 11h30, visita o campus do Vale da UFRGS. Às 15h, tem reunião com sindicalistas no Simpe. Às 17h, faz panfletagem no Hospital de Clínicas. Às 19h, tem reunião com apoiadores na sede do PSTU.

Renan Santos (Missão)
Às 7h30, participa do Estadão Entrevista - Presidenciáveis, em São Paulo. Às 11h, tem sabatina no jornal Gazeta do Povo. Às 19h, estará na sabatina da Veja em Foco. 

Romeu Zema (Novo) 
Às 12h30, reúne-se com moradores para conversar sobre corrupção em Santa Cândida, Curitiba.

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP)Edmilson Costa (PCB), Flávio Bolsonaro (PL)Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não divulgaram agenda de campanha até o momento desta publicação. 

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

*Colaborou Paula Laboissière. Texto atualizado às 10h32.

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Edição:
Talita Cavalcante
eleições 2026 agenda dos presidenciáveis 2026
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