logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (28)

Candidatos participam de sabatinas, caminhadas e debates
Agência Brasil
Publicado em 28/08/2026 - 09:50
Brasília
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
© Arte EBC

A agenda dos candidatos à Presidência da República nesta sexta-feira (28) inclui sabatinas e debates, além de caminhadas e ações de campanha em diferentes cidades.

Os concorrentes ao Palácio do Planalto também participam de panfletagens, encontros com apoiadores, debates em instituições de ensino e participação em feiras e eventos culturais. 

Renan Santos (Missão)
Em Belo Horizonte (MG), participa de Convenção Estadual e de evento com Ben Mendes, candidato a governador. 

Romeu Zema (Novo)
Concede entrevista ao vivo para a rádio Guaíba e participa de encontros com lideranças religiosas em Porto Alegre (RS) e com candidatos do Novo em Canoas (RS).

Ronaldo Caiado (PSD)
Às 8h30, visita o 24º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, no Centro de Convenções ExpoRio. Às 10h, participa do Rio Pelo Brasil - Encontro com os Candidatos à Presidência da República, na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Às 12h45, tem reunião com Sindicato Nacional das Empresas de Combustíveis e de Lubrificantes, no Centro do Rio. A partir das 19h30, visita a 71ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, em São Paulo.

Rui Costa Pimenta (PCO)
Participa, às 13h, do programa da Causa Operária TV. Às 16h, tem reunião com a coordenação de campanha e, às 20h, viaja para o Rio Grande do Sul.

Samara Martins (UP)
Participa de caminhada pelo centro de São Paulo (SP) e de debates na Faculdade de Direito da USP e na Universidade Zumbi dos Palmares. 

Augusto Cury (Avante)
Participa de sabatina dos veículos O Globo, Valor Econômico e CBN, no Rio de Janeiro. 

Edmilson Costa (PCB)
Participa de panfletagens na porta do EDIHB Petrobrás e no 5º Festival do Livro do Rio de Janeiro no Sinttel-Rio. Durante a feira, participa do lançamento do livro Fidel: agora e sempre. 

Flávio Bolsonaro (PL) 
Participa de Sabatina na TV Globo. 

Hertz Dias (PSTU)
Participa de panfletagem na Parada do Circular do Via Direta e de encontro e entrega de material de campanha na sede do PSTU. 

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
Participa de caminhada em Salvador (BA), do Largo do Guarani até o Plano Inclinado.

Os candidatos Clariana Barão (DC) e Wilson Grassi (Democrata) não têm agenda pública de campanha nesta sexta-feira. O candidato Ronaldo Caiado (PSD) não divulgou a agenda de campanha até o momento desta publicação. 

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

*Colaborou Paula Laiboissière. Texto atualizado às 10h49.

Relacionadas
Brasília (DF), 26/08/2026 - A Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras (AMNB), promove o ato de lançamento do Manifesto “Mulheres Negras na Política pelo Pacto do Bem Viver
Eleições 2026: mulheres negras divulgam manifesto para candidaturas
Edição:
Sabrina Craide
eleições 2026 agenda dos presidenciáveis 2026
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Movimento de passageiros no Aeroporto Santos Dumont no primeiro dia de greve dos aeronautas.
Geral Santos Dumont opera normalmente, após 13 voos cancelados nesta sexta
sex, 28/08/2026 - 11:28
Brasília (DF), 19/02/2025 - Programa Pé-de-Meia. Alunos da escola CED619 da Samambaia. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Educação Pé-de-Meia: nascidos em setembro e outubro recebem parcela de R$ 200
sex, 28/08/2026 - 11:17
Brasília (DF), 28/08/2026 -Mestres e mestras da cultura popular se reúnem em Brasília. Foto: Boi de Seu Teodoro/Divulgação
Cultura Mestres e mestras da cultura popular se reúnem em Brasília 
sex, 28/08/2026 - 11:06
Exame de ressonância magnética de um cérebro afetado por um Acidente Vascular Cerebral, mostrando áreas de isquemia e hemorragia. Foto NeuroGraphix Studio/ AdobeStock
Saúde Demora no diagnóstico agrava esclerose múltipla, alerta associação
sex, 28/08/2026 - 10:02
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (28)
sex, 28/08/2026 - 09:50
Embarcações no Estreito de Ormuz, vistas de Musandam, Omã 8 de julho de 2026
Internacional Mediadores da guerra do Irã querem reabertura do Estreito de Ormuz
sex, 28/08/2026 - 09:43
Ver mais seta para baixo