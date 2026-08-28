Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (28)
A agenda dos candidatos à Presidência da República nesta sexta-feira (28) inclui sabatinas e debates, além de caminhadas e ações de campanha em diferentes cidades.
Os concorrentes ao Palácio do Planalto também participam de panfletagens, encontros com apoiadores, debates em instituições de ensino e participação em feiras e eventos culturais.
Renan Santos (Missão)
Em Belo Horizonte (MG), participa de Convenção Estadual e de evento com Ben Mendes, candidato a governador.
Romeu Zema (Novo)
Concede entrevista ao vivo para a rádio Guaíba e participa de encontros com lideranças religiosas em Porto Alegre (RS) e com candidatos do Novo em Canoas (RS).
Ronaldo Caiado (PSD)
Às 8h30, visita o 24º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, no Centro de Convenções ExpoRio. Às 10h, participa do Rio Pelo Brasil - Encontro com os Candidatos à Presidência da República, na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Às 12h45, tem reunião com Sindicato Nacional das Empresas de Combustíveis e de Lubrificantes, no Centro do Rio. A partir das 19h30, visita a 71ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, em São Paulo.
Rui Costa Pimenta (PCO)
Participa, às 13h, do programa da Causa Operária TV. Às 16h, tem reunião com a coordenação de campanha e, às 20h, viaja para o Rio Grande do Sul.
Samara Martins (UP)
Participa de caminhada pelo centro de São Paulo (SP) e de debates na Faculdade de Direito da USP e na Universidade Zumbi dos Palmares.
Augusto Cury (Avante)
Participa de sabatina dos veículos O Globo, Valor Econômico e CBN, no Rio de Janeiro.
Edmilson Costa (PCB)
Participa de panfletagens na porta do EDIHB Petrobrás e no 5º Festival do Livro do Rio de Janeiro no Sinttel-Rio. Durante a feira, participa do lançamento do livro Fidel: agora e sempre.
Flávio Bolsonaro (PL)
Participa de Sabatina na TV Globo.
Hertz Dias (PSTU)
Participa de panfletagem na Parada do Circular do Via Direta e de encontro e entrega de material de campanha na sede do PSTU.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Participa de caminhada em Salvador (BA), do Largo do Guarani até o Plano Inclinado.
Os candidatos Clariana Barão (DC) e Wilson Grassi (Democrata) não têm agenda pública de campanha nesta sexta-feira. O candidato Ronaldo Caiado (PSD) não divulgou a agenda de campanha até o momento desta publicação.
A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.
*Colaborou Paula Laiboissière. Texto atualizado às 10h49.