Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (28)

A agenda dos candidatos à Presidência da República nesta sexta-feira (28) inclui sabatinas e debates, além de caminhadas e ações de campanha em diferentes cidades.

Os concorrentes ao Palácio do Planalto também participam de panfletagens, encontros com apoiadores, debates em instituições de ensino e participação em feiras e eventos culturais.

Renan Santos (Missão)

Em Belo Horizonte (MG), participa de Convenção Estadual e de evento com Ben Mendes, candidato a governador.

Romeu Zema (Novo)

Concede entrevista ao vivo para a rádio Guaíba e participa de encontros com lideranças religiosas em Porto Alegre (RS) e com candidatos do Novo em Canoas (RS).

Ronaldo Caiado (PSD)

Às 8h30, visita o 24º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, no Centro de Convenções ExpoRio. Às 10h, participa do Rio Pelo Brasil - Encontro com os Candidatos à Presidência da República, na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Às 12h45, tem reunião com Sindicato Nacional das Empresas de Combustíveis e de Lubrificantes, no Centro do Rio. A partir das 19h30, visita a 71ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, em São Paulo.

Rui Costa Pimenta (PCO)

Participa, às 13h, do programa da Causa Operária TV. Às 16h, tem reunião com a coordenação de campanha e, às 20h, viaja para o Rio Grande do Sul.

Samara Martins (UP)

Participa de caminhada pelo centro de São Paulo (SP) e de debates na Faculdade de Direito da USP e na Universidade Zumbi dos Palmares.

Augusto Cury (Avante)

Participa de sabatina dos veículos O Globo, Valor Econômico e CBN, no Rio de Janeiro.

Edmilson Costa (PCB)

Participa de panfletagens na porta do EDIHB Petrobrás e no 5º Festival do Livro do Rio de Janeiro no Sinttel-Rio. Durante a feira, participa do lançamento do livro Fidel: agora e sempre.

Flávio Bolsonaro (PL)

Participa de Sabatina na TV Globo.

Hertz Dias (PSTU)

Participa de panfletagem na Parada do Circular do Via Direta e de encontro e entrega de material de campanha na sede do PSTU.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Participa de caminhada em Salvador (BA), do Largo do Guarani até o Plano Inclinado.

Os candidatos Clariana Barão (DC) e Wilson Grassi (Democrata) não têm agenda pública de campanha nesta sexta-feira. O candidato Ronaldo Caiado (PSD) não divulgou a agenda de campanha até o momento desta publicação.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

*Colaborou Paula Laiboissière. Texto atualizado às 10h49.