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Política

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (25)

Candidatos fazem sabatinas, entrevistas e atos de campanha
Agência Brasil*
Publicado em 25/08/2026 - 09:31
Brasília
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
© Arte EBC

A agenda dos candidatos à Presidência da República nesta terça-feira (25) inclui sabatinas, entrevistas à imprensa e participação em fóruns e eventos de campanha. Também estão previstas visitas a entidades e órgãos públicos, além de encontros com empresários e representantes religiosos.

Os concorrentes ao Palácio do Planalto participam ainda de carreata, panfletagem e caminhadas com trabalhadores e apoiadores.

Augusto Cury (Avante)
Participa de sabatina do Grupo Thathi/Novabrasil FM, em São Paulo (SP). À tarde, visita a Sociedade Rural e a prefeitura de Montes Claros (MG). À noite, participa de evento de lançamento de campanha e jantar na cidade mineira. 

Clariana Barão (DC) 
Em Brasília, concede entrevista aos portais Metrópoles, Sputinik e Poder360.

Flávio Bolsonaro (PL)
Participa de carreata em Maceió (AL), com saída do aeroporto passando pela BR-104 em direção ao corredor Durval de Góes Monteiro/Fernandes Lima. À tarde, participa de encontro com empresários do setor produtivo e de Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus.

Hertz Dias (PSTU)
Concede entrevista ao jornal Monitor Mercantil. À tarde, participa de agitação e panfletagem no Metrô Anhangabaú, em São Paulo (SP). 

Renan Santos (Missão)
Participa de sabatina do portal de notícias TMC e do Fórum Abdim Eleições 2026, em São Paulo (SP). À tarde, concede entrevista ao Canal do Bacci (BNTV).

Romeu Zema (Novo)
Participa de sabatina dos veículos O Globo, Valor Econômico e CBN, no Rio de Janeiro. 

Ronaldo Caiado (PSD)
Pela manhã, participa do Fórum Abdib Eleições 2026, em São Paulo. Às 21h, participa de sabatina na TV Globo.   

Rui Costa Pimenta (PCO)
Será entrevistado pelo programa Análise da 3ª, veiculado pelo canal no YouTube da Rádio Causa Operária, às 12h30. A partir das 15h, participa de reunião com a executiva nacional do PCO, em Brasília. Às 18h30, participa de plenária nacional do partido e, às 20h, concede entrevista ao Canal do Galo Preto.

Samara Martins (UP)
Participa de panfletagem e caminhada com trabalhadores pelo centro de Aracaju (SE). À noite, participa de plenária com apoiadores e filiados da UP na Ocupação João Mulungu.

Wilson Grassi (Democrata)
Participa, às 9h, de reunião de alinhamento com o comitê de campanha. Às 14h, concede entrevista ao portal Terra.

O candidato Edmilson Costa (PCB) não tem agenda pública de campanha nesta terça. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não divulgou a agenda de campanha até o momento desta publicação. 

Após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato Pablo Marçal (PRTB) está proibido de fazer campanha eleitoral, comparecer a debates e participar do horário eleitoral no rádio e na TV. 

*Colaboraram Paula Laboissière e Pedro Peduzzi, de Brasília.

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Edição:
Sabrina Craide
eleições 2026 agenda dos presidenciáveis 2026
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