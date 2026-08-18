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Política

Defensor do impeachment em 2016, Renan Santos é candidato do Missão

Líder do Movimento Brasil Livre estreia no pleito presidencial
Agência Brasil
Publicado em 18/08/2026 - 10:04
Brasília
Brasília - 14/08/2026 - Candidato Renan Santos (Missão). Foto: @Renansantosmbl
© @Renansantosmbl

Pela primeira vem em um pleito eleitoral, o partido Missão tem como candidato à Presidência da República o empresário Renan Antônio Ferreira dos Santos, de 42 anos. A sigla, criada por ele, deriva do Movimento Brasil Livre, um dos principais defensores do impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff em 2016, em protestos pelo país.

Renan Santos nasceu na cidade de São Paulo é é o atual e primeiro presidente do Missão, aprovado pelo TSE em novembro de 2025. O partido se define como de direita “altamente pragmático” e tem no Livro Amarelo sua base intelectual, defende o liberalismo econômico e o incentivo ao empreendedorismo. Tem como vice Coronel Medina, também do partido Missão.

Filho de advogado, o empresário chegou a cursar direito na Universidade de São Paulo (USP), mas não finalizou a graduação. Trabalhou com o pai na recuperação de empresas em situação de falência ou em dificuldade financeira. Além da atuação política, ele é vocalista e guitarrista de uma banda de rock.

Entre 2010 e 2015, Renan Santos foi filiado ao PSDB. Em 2018, coordenou a campanha de Kim Kataguiri (Missão-SP) para a Câmara dos Deputados e de Arthur do Val pelo Democratas para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Ambos foram eleitos. Em 2022, Arthur do Val teve o mandato cassado e foi considerado inelegível por oito anos.

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Edição:
Talita Cavalcante
eleições 2026 Candidatos Renan Santos
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