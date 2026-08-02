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Política

Democrata define Wilson Grassi Júnior candidato à Presidência

Nome foi oficializado em convenção do partido neste domingo (2)
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/08/2026 - 16:58
Brasília
Democrata define Wilson Grassi Júnior candidato à presidência. Foto: TSE/ Divulgação
© TSE/ Divulgação

A convenção do partido Democrata realizada este domingo (2), no Rio de Janeiro, oficializou a candidatura de Wilson Grassi Júnior ao cargo de presidente da República. A candidatura de vice-presidente permaneceu aberta à definição da Comissão Executiva Nacional da legenda, com a possibilidade de formação de uma coligação.

Nascido em São Paulo, Grassi Júnior é veterinário de formação. Ele atuou como conselheiro da Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais de São Paulo (Anclivepa-SP) no projeto de implantação e gestão do primeiro hospital público para cães e gatos do país, no Tatuapé, zona leste de São Paulo.

Essa é a primeira convenção do Democrata desde que mudou de nome, em dezembro de 2025, quando deixou de ser chamado Partido da Mulher Brasileira (PMB). Desde que foi criado, em 2008, é a primeira vez que legenda lança candidato à Presidência da República.

A Agência Brasil acompanha os resultados das convenções nacionais partidárias para as eleições de 2026.

As próximas oficializações de candidatos previstas são:

  • União Brasil: 4 de agosto
  • PRD: 5 de agosto
  • Solidariedade: 5 de agosto

Oito partidos ainda não definiram a data das convenções nacionais. São eles Avante, Cidadania, Podemos, PP, PSDB, PSOL, Rede e Republicanos.

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Edição:
Juliana Andrade
convenções partidárias Democrata Wilson Grassi Júnior eleições 2026
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