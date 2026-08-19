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Política

Deputado que sofreu AVC na Câmara recebe alta hospitalar

Líder do PT, Pedro Uczai não apresentou déficit neurológico
Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/08/2026 - 21:58
Brasília - DF

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (SC), recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (18), após evolução clínica favorável decorrente de um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico. A informação foi divulgada pelo Hospital DF Star, em Brasília, onde o parlamentar foi internado na semana passada.

Pedro Uczai passou mal enquanto participava da reunião no Colégio de Líderes da Câmara, que discutia a pauta de votações legislativas do dia. Na ocasião, ele chegou a receber os primeiros socorros de outros parlamentares, incluindo o próprio presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), que é médico, e a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ), que também é profissional da medicina.

Segundo o boletim médico, o deputado apresentou evolução satisfatória durante a internação e permaneceu consciente e orientado, sem evidências de déficit neurológico.

Pedro Uczai seguirá acompanhamento de saúde fora do hospital a partir de agora.

Edição:
Maiana Diniz
Pedro Uczai; Câmara dos Deputados; PT; AVC; acidente vascular cerebral; Hospital DF Star; Brasília; Hugo Motta; Jandira Feghali
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