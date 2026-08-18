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Política

Ronaldo Caiado é o candidato do PSD à Presidência

Político licenciou-se do governo de Goiás para participar do pleito
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/08/2026 - 13:02
Brasília
Brasília - 14/08/2026 - Candidato Ronaldo Caiado (PSD). Foto: PSD
© PSD

Candidato pelo Partido Social Democrático (PSD) à Presidência da República, Ronaldo Ramos Caiado, 76 anos, era até então governador de Goiás. Cargo do qual se licenciou para disputar as eleições de 2026. Tem como vice na chapa o presidente da sigla, Gilberto Kassab.

Natural da cidade de Anápolis (GO), tem formação de médico ortopedista pela Escola de Medicina e Cirurgia, no Rio de Janeiro. Com origem em uma família de produtores rurais com forte presença em Goiás, ingressou na política após presidir a União Democrática Ruralista, entidade que defende os interesses dos grandes proprietários rurais, principal pauta de Caiado.

Foi governador de Goiás por dois mandatos consecutivos e também deputado federal por cinco mandatos, sendo quatro consecutivos. Já concorreu à Presidência da República em 1989. 

O PSD é um partido que se declara de centro fundado em 2011, sem relação com o antigo PSD de Juscelino Kubistchek. Teve adesão de políticos de partidos como o DEM, PMN, PP, PSDB e PMDB.

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Edição:
Talita Cavalcante
eleições 2026 candidatos Ronaldo Caiado
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