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Política

Filho mais velho de Bolsonaro, Flávio disputa a Presidência pelo PL

Advogado exerce mandato de senador desde 2018
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/08/2026 - 13:02
Brasília
Brasília - 14/08/2026 - Candidato do PL, Flávio Bolsonaro. Foto: Partido Liberal
© Partido Liberal

Candidato do Partido Liberal à Presidência da República, Flávio Nantes Bolsonaro, tem 45 anos e nasceu no município carioca de Resende. Advogado, empresário e parlamentar, cumpre mandato de senador desde 2018. É o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem como vice na chapa o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL).

Formado em Direito pela Universidade Cândido Mendes, tem especialização nas áreas de políticas públicas e empreendedorismo. Ao longo da carreira, associou-se a pautas voltadas à segurança pública, à defesa de valores conservadores e a posições identificadas com a direita política brasileira.

A estreia nas urnas ocorreu em 2002, quando exerceu mandatos como deputado estadual no Rio de Janeiro, entre 2003 e 2007. Durante os anos em que atuou em nível estadual, participou de debates e iniciativas relacionados principalmente à segurança pública e à atividade legislativa.

Atualmente no Senado, teve ampliada sua projeção política e consolidou-se como uma das principais lideranças ligadas ao grupo político identificado com o bolsonarismo. Participou dos debates sobre temas econômicos e institucionais, sendo reconhecido pela influência política que teve durante o governo de seu pai.

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Talita Cavalcante
eleições 2026 Candidatos Flávio Bolsonaro
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