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Política

Hugo Motta indica presidente da comissão da MP da Taxa das Blusinhas

Escolha de Reginaldo Lopes foi anunciada após encontro com Lula
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil *
Publicado em 26/08/2026 - 18:47
São Luís
Brasília (DF), 15/07/2026 - Deputado Federal Reginaldo Lopes fala durante sessão na Câmara dos Deputados. Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
© Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta quarta-feira (26) o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) como presidente da comissão mista que vai analisar a Medida Provisória 1357/26, que a acaba com a chamada taxa das blusinhas. 

O anúncio foi feito após almoço no Palácio da Alvorada, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

A MP suspende a cobrança do imposto federal de importação de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50. O texto tem que ser votado ainda em setembro, do contrário perderá a validade. 

“Indiquei o deputado @ReginaldoLopes (PT/MG) para a Presidência da Comissão Mista que analisará a medida. A relatoria é de atribuição do Senado Federal. Em diálogo com os presidentes @LulaOficial e @davialcolumbre, acordamos votar a matéria na próxima semana. O fim da taxa é uma demanda da população e vai aliviar o bolso de milhões de brasileiros que compram pela internet”, escreveu Motta em uma rede social.

A MP deve ser votada no esforço concentrado do Congresso Nacional marcado para a próxima semana. 

Além do fim da taxa das blusinhas, na reunião desta quarta-feira foi acordada a votação de outras matérias. 

Os temas definidos foram : 

Após a reunião, Lula comemorou o acordo e disse que o entendimento do esforço concentrado, marcado para a semana de 31 de agosto a 4 de setembro, foca nas pautas prioritárias para a sociedade brasileira.

“O que é importante é que a gente tenha a dimensão do que é prioritário e votar essas coisas que vocês vão colocar na pauta é uma prioridade do povo brasileiro”, disse Lula ao final do almoço. 

* Colaborou Pedro Rafael Vilela 

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Edição:
Fernando Fraga
MP da Taxa das Blusinhas Lula Hugo Motta Reginaldo Lopes Câmara do Deputados esforço concentrado
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