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Política

Marina Silva sofre tentativa de intimidação durante campanha em SP

Homem não identificado abordou candidata com falas e gestos agressivos
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/08/2026 - 21:24
São Paulo
Rio de Janeiro (RJ), 16/08/2025 - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participa de treinamento para novas lideranças climáticas oferecido pelo Climate Reality Project, na Barra da Tijuca. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A ex-ministra do Meio Ambiente e candidata à reeleição para o Senado Marina Silva (Rede) foi intimidada por um homem durante um compromisso de campanha no início da tarde desta segunda-feira (17), na capital paulista.

Marina participava de uma caminhada no centro de São Paulo quando se afastou um pouco do grupo, evitando a aglomeração. Ao ver a política fora do grupo maior, um homem não identificado a abordou, com palavras e gestos agressivos. 

Ela se dirigiu a uma loja próxima, onde buscou abrigo, apoiada por seguranças do evento, no qual também estavam Fernando Haddad, candidato ao governo paulista, e Simone Tebet, que também disputa a reeleição ao Senado por São Paulo.

“Eu já sei que essas pessoas fazem isso, não iria jamais ficar respondendo. Diante da paz com certeza o ódio recua. Eles estão fazendo isso o tempo todo em relação ao Haddad e agora fizeram em relação a mim”, afirmou Marina em entrevista aos jornalistas que acompanharam o ato.

Segundo a assessoria da candidata, não foi feito boletim de ocorrência da agressão até o momento.

Ela declarou, ainda, que espera que esse não seja o tom da campanha, e que recairá o débito naqueles que não se manifestam sobre esse tipo de ação. “Aqueles que não desautorizam fazer esse tipo de prática acabam dando sua assinatura para essa forma de atingir a nossa democracia”.

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eleições 2026 Marina Silva Violência política
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