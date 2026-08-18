Mineiro Romeu Zema concorrerá à Presidência pelo Novo

Romeu Zema Neto é de Araxá, município do Triângulo Mineiro, e defenderá o partido Novo no pleito presidencial de 2026. Era até então governador de Minas Gerais, função da qual se afastou para participar da disputa. Ligado ao grupo empresarial criado por sua família, tornou-se conhecido pela experiência na administração de empresas e pela imagem de gestor.

Tem 61 anos e desenvolveu sua carreira profissional no setor privado. Graduado em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV), passou a defender na política propostas relacionadas ao equilíbrio das contas públicas, à redução da burocracia e à ampliação da participação do setor privado na economia.

Sua atuação é frequentemente associada ao liberalismo econômico e ao campo centro-direita. Compõe a chapa junto com o vice Eduardo Girão, também do Novo. A estreia em eleições ocorreu em 2018, quando ingressou na legenda e disputou o primeiro cargo eletivo.

Naquele ano, foi eleito governador de Minas Gerais após campanha marcada pela proposta de renovação política e pela defesa de uma gestão inspirada em práticas do setor empresarial. Reeleito em 2022 ainda no primeiro turno, ampliou sua visibilidade no cenário nacional ao longo dos dois mandatos à frente do governo mineiro.