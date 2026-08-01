logo ebc
logo Agência Brasil
Política

PCB aprova candidatura de Edmilson Costa à presidência da República

Convenção do partido foi na manhã deste sábado na Câmara de SP
Agência Brasil
Publicado em 01/08/2026 - 13:13
Brasília
São Paulo - 01/07/2026 - PCB oficializa Edmilson Costa e Cleusa Santos como candidatos à Presidência e à Vice-Presidência. Foto: PCB
© . Foto: PCB

O Partido Comunista Brasileiro (PCB) oficializou neste sábado (1°) a candidatura de Edmilson Costa à Presidência da República nas eleições de outubro. A chapa também será composta por Cleusa Santos, que será candidata à vice-presidente.

Os nomes foram aprovados durante convenção nacional do partido, realizada nesta manhã, no auditório da Câmara Municipal de São Paulo.

Edmilson Costa é doutor em economia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e atua na militância socialista desde a juventude.

A Agência Brasil vai acompanhar os resultados das convenções nacionais partidárias. As próximas convenções com datas marcadas são:

Partido da Causa Operária (PCO) – 1º de agosto

Partido dos Trabalhadores (PT) – 2 de agosto

Relacionadas
Brasília - 31/07/2026 - Leonardo Avalanche, presidente nacional do PRTB • Foto: (PRTB)
PRTB lança Leonardo Avalanche candidato à Presidência da República
Brasília (DF) 17/03/2025 - Vice-presidente da República Geraldo Alckmin durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto onde fala sobre o desempenho do setor de eletroeletrônicos com Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos - ELETROS. Foto: Cadu Gomes/VPR
PSB oficializa candidatura de Alckmin à Vice-Presidência da República
Convenção para definir candidatas do PSTU à presidência ocorreu neste domingo.
PSTU oficializa candidatura de Hertz Dias à Presidência da República
Edição:
Aline Leal
eleições 2026 eleições Presidência da República Convenções Partidárias
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo - 01/07/2026 - PCB oficializa Edmilson Costa e Cleusa Santos como candidatos à Presidência e à Vice-Presidência. Foto: PCB
Política PCB aprova candidatura de Edmilson Costa à presidência da República
sab, 01/08/2026 - 13:13
Bonito - 01/08/2026 - Festival de cinema Sul-americano de Bonito. Foto: Divulgação
Cultura Projeto Vídeo nas Aldeias alerta para risco de perder acervo
sab, 01/08/2026 - 12:53
FILE PHOTO: A man passes an Interpol logo during the handing over ceremony of the new premises for Interpol's Global Complex for Innovation, a research and development facility, in Singapore September 30, 2014. REUTERS/Edgar Su//File Photo
Geral Homem é preso no Rio ao desembarcar de voo procedente da Espanha
sab, 01/08/2026 - 12:36
Rio de Janeiro (RJ), 20/03/2026 - Preços dos combustíveis em posto Shell na Lapa. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Aumento de etanol na gasolina divide opiniões sobre impacto em carros
sab, 01/08/2026 - 12:01
10/07/2026 - Brasília - dinheiro, moeda, real, reais, cédula, cédulas, nota, notas, moeda brasileira, dinheiro brasileiro, inflação, inflação alta, deflação, economia, economia brasileira, mercado, mercado financeiro, finanças, finanças pessoais, orçamento, orçamento doméstico, renda, renda familiar, salário, salário mínimo, remuneração, vencimento, pagamento, poder de compra, custo de vida, custo dos alimentos, aumento de preços, alta dos preços, carestia, desvalorização, valorização, perda do poder de compra, crise econômica, recessão, crescimento econômico, consumo, consumidor, compras, supermercado, cesta básica, despesas, gastos, contas, contas a pagar, boletos, dívida, dívidas, endividamento, inadimplência, poupança, economia doméstica, investimento, investimentos, aplicações financeiras, juros, taxa de juros, taxa Selic, Banco Central, crédito, empréstimo, financiamento, cartão de crédito, débito, PIX, transferência bancária, banco, instituição financeira, orçamento familiar, planejamento financeiro, reserva de emergência, patrimônio, riqueza, patrimônio líquido, capital, capital financeiro, lucro, prejuízo, receita, despesa, balanço financeiro, impostos, tributos, tributação, imposto de renda, arrecadação, arrecadação fiscal, carga tributária, imposto, taxa, tarifas, câmbio, dólar, euro, cotação, câmbio flutuante, desvalorização cambial, valorização cambial, moeda estrangeira, inflação acumulada, índice de preços, IPCA, INPC, IGP-M, poder aquisitivo, renda per capita, desenvolvimento econômico, estabilidade econômica, política monetária, política fiscal, oferta, demanda, produtividade, consumo consciente, educação financeira, planejamento financeiro, equilíbrio financeiro, independência financeira, riqueza, prosperidade, orçamento público, gastos públicos, contas públicas, déficit, superávit, tesouro nacional, moeda forte, moeda fraca, liquidez, circulação de dinheiro, s
Economia Aplicativo do Tesouro Direto será desativado a partir de 17 de agosto
sab, 01/08/2026 - 11:39
FILE PHOTO: A blow up soccer ball of the Trionda, the official match ball of the FIFA World Cup 2026, stands during a press conference announcing an official fan zone for the area in New York City, U.S., April 27, 2026. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo
Internacional Fifa abandona plano de vender participação em subsidiária
sab, 01/08/2026 - 11:20
Ver mais seta para baixo