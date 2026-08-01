Política
PCB aprova candidatura de Edmilson Costa à presidência da República
Convenção do partido foi na manhã deste sábado na Câmara de SP
Agência Brasil
Publicado em 01/08/2026 - 13:13
Brasília
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O Partido Comunista Brasileiro (PCB) oficializou neste sábado (1°) a candidatura de Edmilson Costa à Presidência da República nas eleições de outubro. A chapa também será composta por Cleusa Santos, que será candidata à vice-presidente.
Os nomes foram aprovados durante convenção nacional do partido, realizada nesta manhã, no auditório da Câmara Municipal de São Paulo.
Edmilson Costa é doutor em economia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e atua na militância socialista desde a juventude.
A Agência Brasil vai acompanhar os resultados das convenções nacionais partidárias. As próximas convenções com datas marcadas são:
Partido da Causa Operária (PCO) – 1º de agosto
Partido dos Trabalhadores (PT) – 2 de agosto
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