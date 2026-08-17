PCB traz Edmilson Costa como candidato à Presidência

Candidato pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB), Edmilson Costa é natural de Pedreiras, no Maranhão. Tem 76 anos e é economista e professor. Participa do pleito junto com a vice Cleusa Santos, também do PCB.

Ocupa o cargo de secretário-geral do partido e divide a chapa que concorre à Presidência da República com Cleusa Santos, candidata a vice. Edmilson atua desde a década de 1980 como militante político.

Jornalista formado pela Universidade Federal do Maranhão (Ufma), recebeu o título de doutor em economia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) na década de 90, ao defender uma tese sobre a política salarial brasileira.

Foi candidato a prefeito de São Paulo pelo mesmo partido em 2008. Nas eleições de 2010, concorreu à vice-presidência da República na chapa de Ivan Pinheiro.