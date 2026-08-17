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Política

PCB traz Edmilson Costa como candidato à Presidência

Economista disputou eleição para a prefeitura de SP em 2008
Agência Brasil
Publicado em 17/08/2026 - 10:03
Brasília
Brasília - 14/08/2026 - Candidato Edmilson Costa (PCB), Foto: Divulgação/PCB
© Divulgação/PCB

Candidato pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB), Edmilson Costa é natural de Pedreiras, no Maranhão. Tem 76 anos e é economista e professor. Participa do pleito junto com a vice Cleusa Santos, também do PCB.

Ocupa o cargo de secretário-geral do partido e divide a chapa que concorre à Presidência da República com Cleusa Santos, candidata a vice. Edmilson atua desde a década de 1980 como militante político. 

Jornalista formado pela Universidade Federal do Maranhão (Ufma), recebeu o título de doutor em economia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) na década de 90, ao defender uma tese sobre a política salarial brasileira.  

Foi candidato a prefeito de São Paulo pelo mesmo partido em 2008. Nas eleições de 2010, concorreu à vice-presidência da República na chapa de Ivan Pinheiro.  

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Edição:
Talita Cavalcante
eleições 2026 Candidatos Edmilson Costa
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