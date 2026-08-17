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Política

Pelo Avante, escritor Augusto Cury estreia em disputas presidenciais

Psiquiatra ficou conhecido por livros e palestras de autoajuda
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/08/2026 - 09:50
Brasília
Brasília - 14/08/2026 - Candidato Augusto Cury (Avante). Foto: Divulgação
© Divulgação

Candidato pelo partido Avante, Augusto Jorge Cury, 67 anos, é natural de Colina, em São Paulo. É médico psiquiatra pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e pós-graduado pela PUC de São Paulo. Tem título de doutor em psicologia multifocal, pela Florida Christian University. Compõe a chapa com o vice Júlio Delgado, da mesma sigla.

Cury é professor de pós-graduação e conferencista em eventos nacionais e internacionais, além de autor da Teoria da Inteligência Multifocal. Ganhou notoriedade com a publicação de dezenas de livros no segmento de autoajuda.

O presidenciável é candidato pela primeira vez e defende propostas na área da educação com destaque para uma atuação em prol das pessoas neurodivergentes, que inclui condições neurológicas distintas, como autismo, TDAH e dislexia. 

O Avante é um partido político de centro fundado em 1989 como Partido Trabalhista do Brasil (PTdoB). Teve o novo nome autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2017. A mudança fez parte de uma estratégia para evitar a desconfiança de eleitores relacionada à política tradicional.

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Edição:
Talita Cavalcante
eleições 2026 Candidatos Augusto Cury
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