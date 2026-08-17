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Política

Pelo PT, Lula busca reeleição com foco em pautas sociais

Ex-metalúrgico e sindicalista, Lula iniciou trajetória política no ABC
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/08/2026 - 13:12
Brasília
05.08.2026 - Candidato, Luiz Inácio Lula da Silva do PT Foto: Ricardo Stuckert
© Foto: Ricardo Stuckert

Nascido em Garanhuns (PE), Luiz Inácio Lula da Silva, 80 anos, tenta a reeleição à Presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Mantém como vice o médico Geraldo Alckmin (PSB). Antes de ingressar na vida pública, Lula trabalhou como metalúrgico e ganhou projeção nacional ao presidir o sindicato da categoria no ABC paulista durante o processo de redemocratização do país.

Sem curso superior, formou-se torneiro mecânico pelo Senai. A liderança que exerceu nos grandes movimentos grevistas da década de 1970 e a defesa que fazia da democracia durante a ditadura militar no Brasil o inspiraram a fundar o Partido dos Trabalhadores (PT) em 1980.

Nos anos seguintes, participou da campanha das Diretas Já e, em 1986, foi eleito deputado federal pelo PT. Lula construiu uma trajetória política voltada à defesa dos direitos dos trabalhadores; à ampliação de políticas sociais; ao combate à miséria e à fome; e à participação do Estado na promoção do desenvolvimento econômico.

Ao longo da história política recente, consolidou-se como uma das principais lideranças da esquerda brasileira e do campo progressista. Disputou a Presidência da República em várias ocasiões, até vencer a eleição de 2002. Governou o país entre 2003 e 2010, voltou ao cargo em 2023 e tornou-se o primeiro presidente da República a exercer a ser eleito três vezes para o cargo. 

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Edição:
Talita Cavalcante
eleições 2026 Candidatos Lula
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