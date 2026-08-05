logo ebc
logo Agência Brasil
Política

PRD e Solidariedade decidem pela neutralidade na eleição presidencial

Diretórios estaduais estão livres para formar alianças
Marcelo Brandão – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/08/2026 - 18:21
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 03/08/2026 – O Tribunal Regional Eleitoral apresenta a estrutura e demonstra testes da urna eletrônica para as Eleições de 2026. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A federação Renovação Solidária, formada pelos partidos Solidariedade e Partido da Renovação Democrática (PRD), realizou convenção nacional nesta quarta-feira (5) e decidiu liberar os diretórios estaduais para formarem as alianças que preferirem. Assim, a federação decidiu não apoiar nenhum candidato à presidência da República.

“A Renovação Solidária reafirma o respeito à autonomia de seus dirigentes, parlamentares, mandatários e candidatos, assegurando a liberdade de manifestação e construção política no âmbito dos diferentes campos que hoje compõem o debate eleitoral brasileiro”, afirmou a federação, em nota.

Segundo os dois partidos, a decisão também se baseia no cenário político atual, que entendem ser “de intensa polarização política” e, portanto, a independência seria uma contribuição maior ao país.

Esta quarta-feira é o último dia para os partidos realizarem suas convenções e escolherem os candidatos e candidatas que disputarão cargos eletivos nas eleições deste ano, bem como para decidir sobre a formação de coligações.

 

Relacionadas
FILE PHOTO: Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva speaks during a ceremony to sign into law a bill establishing a line of credit for companies affected by new tariffs imposed by the U.S. government, at the Planalto Palace in Brasilia, Brazil, July 22, 2026. REUTERS/Adriano Machado/Proibida Reprodução
Atitude irresponsável, diz Lula após revogação de visto de embaixadora
Palácio do Planalto na Praça dos Três Poderes em Brasília
Brasil repudia revocación de visado de su embajadora en EE. UU.
São Paulo - 04/08/2026 - Ministério da Justiça apresenta resultados de operações de combate à misoginia digital. Foto: Isaac Amorim/MJSP.
MJ detalha operação para desarticular ataques a Brasília
Edição:
Aline Leal
eleições 2026 Eleições Renovação Solidária
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
13/07/2026 - Brasília - Estátua da Justiça em frente ao Supremo Tribunal Federal STF, em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Justiça STF inicia julgamento sobre validade da Lei das Contravenções Penais
qua, 05/08/2026 - 18:27
Rio de Janeiro (RJ), 03/08/2026 – O Tribunal Regional Eleitoral apresenta a estrutura e demonstra testes da urna eletrônica para as Eleições de 2026. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Política PRD e Solidariedade decidem pela neutralidade na eleição presidencial
qua, 05/08/2026 - 18:21
São Paulo (SP)-045/08/2026 . Movimento na Estação Barra Funda, no segundo dia da greve dos trens. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Geral Termina a greve nas linhas de trens em São Paulo
qua, 05/08/2026 - 18:11
Rio de Janeiro (RJ), 03/08/2026 – O Tribunal Regional Eleitoral apresenta a estrutura e demonstra testes da urna eletrônica para as Eleições de 2026. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Justiça TRE-RJ altera 66 locais de votação por questões de segurança
qua, 05/08/2026 - 17:57
Rio de Janeiro - 05/08/2026 - Cientistas cassados pela ditadura e objeto de homenagem póstuma hoje. Crédito: Divulgação/ Acervo Fiocruz
Direitos Humanos Cientistas cassados pelo AI-5 viram pesquisadores eméritos da Fiocruz
qua, 05/08/2026 - 17:41
São Paulo (SP)-05/08/2026 . Movimento no Metrô Linha Vermelha,no segundo dia da greve dos trens. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Geral Usuários de trens mudam rotina por causa de greve da CPTM
qua, 05/08/2026 - 17:24
Ver mais seta para baixo