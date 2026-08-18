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Política

PRTB traz Pablo Marçal para disputar a Presidência

Inelegível, coach obteve liminar para inscrever candidatura
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/08/2026 - 10:01
Brasília
Brasília (DF), 17/08/2026 - Pablo Marçal é o candidato a Presidência da República pelo partido PRTB. Foto: Renato Pizzutto/Band
© Renato Pizzutto/Band

Candidato pelo Partido Renovador Trabalhista Nacional (PRTB), Pablo Henrique Marçal, 39 anos, é natural de Goiânia, Goiás. Tem formação em direito pela Universidade Paulista (Unip), é coach e influenciador digital. Tem como vice na chapa Leonardo Avalanche, da mesma legenda.

Marçal ficou conhecido por promover cursos de desenvolvimento pessoal nas redes sociais. Em janeiro 2022, liderou a expedição motivacional de 32 pessoas que ficaram presas no Pico dos Marins, em São Paulo. O corpo de bombeiros precisou resgatar os participantes.

Já foi pré-candidato à Presidência da República em 2022 e candidato à deputado federal por São Paulo na mesma eleição. Em 2024 concorreu à prefeitura de São Paulo, e foi condenado a oito anos de inelegibilidade por abuso de poder político, econômico, e uso indevido de meios de comunicação. Uma liminar viabilizou a atual candidatura.

O PRTB é um partido fundado em 1994 e registrado em 1997 declarado de extrema-direita. Defende o trabalho participativo, no qual o capital interage com o trabalhador sem explorá-lo. Defende a liberdade econômica, mas é conservador no aspecto social.

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Edição:
Talita Cavalcante
eleições 2026 candidatos Pablo Marçal
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