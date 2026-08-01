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Política

PSTU oficializa candidatura de Hertz Dias à Presidência da República

Vanessa Portugal é candidata governo de São Paulo
Agência Brasil
Publicado em 01/08/2026 - 09:49
São Paulo
Convenção para definir candidatas do PSTU à presidência ocorreu neste domingo.
© Reprodução/Facebook/PSTU/Direitos reservados

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU) confirmou nesta sexta-feira (31) a candidaturas de Hertz Dias à Presidência da República e de Vera Lúcia ao governo do Estado de São Paulo.

Na convenção do partido, no início da noite, no Sindicato dos Metroviários, no Belém, zona leste da capital, também foram confirmadas as candidatas Vanessa Portugal para vice-presidente e Renata França à vice-governadora.

Hertz é professor da rede pública no Maranhão e também é rapper. Ele se propõe a enfrentar a extrema direita e ainda se coloca como uma alternativa socialista e independente para a classe trabalhadora.

Vera Lúcia, candidata ao governo de São Paulo, é operária da área de calçados e classifica sua candidatura como uma alternativa socialista aos governos constituídos e aos interesses dos patrões.

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PSTU Hertz Dias Presidência da República governo de SP Vera Lúcia Renata França Vanessa Portugal
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