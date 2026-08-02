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Política

PT oficializa candidatura de Lula à Presidência

Geraldo Alckmin compõe a chapa como candidato à Vice-Presidência
Ana Graziela Aguiar - Repórter da TV Brasil
Publicado em 02/08/2026 - 15:38
São Paulo
São Paulo (SP)- 02/08/2026 . Convenção Nacional do Partido dos Trabalhadores, oficializou a chapa Lula/Alckmin a Presidência da República, no Expocenter Norte, em São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/ Agência Brasil

O PT formalizou a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República, em convenção neste domingo (2) no Expo Center Norte, na zona norte de São Paulo. Geraldo Alckmin, do PSB, compõe a chapa como candidato à Vice-Presidência da República. Os dois repetem a chapa que foi vitoriosa em 2022. Se for eleito, Lula cumprirá o quarto mandato.

Em 2026, o PT terá como aliados o PSB, PCdoB, PV, PDT, PSOL e Rede. O evento começou por volta das 11h e teve a presença de lideranças e aliados de Lula.

No discurso de abertura da Convenção Nacional do PT, o presidente do partido, Edinho Silva, ressaltou que as próximas eleições brasileiras terão impacto importante na América Latina e no mundo. E que vai definir a soberania nacional frente a possíveis “intervencionismos”.

Depois dele, o ex-ministro Fernando Haddad, o vice-presidente Geraldo Alckmin e a primeira-dama Janja Silva discursaram.

Para fechar o evento, o presidente Lula falou por mais de uma hora. “O que motiva um governo a ganhar as eleições é se o legado dele for merecedor de confiança e de respeito. Quem fez pode prometer mais. Quem não fez não tem o que prometer. Essa é a lógica da nossa campanha”, afirmou.

Caso seja eleito, aos 81 anos, Lula vai ser o presidente mais velho a ocupar o cargo.

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Edição:
Juliana Andrade
eleições 2026 Lula Convenções Partidárias PT
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