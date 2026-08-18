Sindicalista Rui Costa Pimenta concorrerá à Presidência pelo PCO

O jornalista Rui Costa Pimenta, 69 anos, é o candidato do Partido da Causa Operária (PCO) para a Presidência da República em 2026. Natural da cidade de São Paulo, o sindicalista é neto de João Jorge Costa Pimenta, um dos fundadores do Partido Comunista no Brasil.

Rui Costa Pimenta é o presidente do PCO desde 1995 e vai concorrer ao pleito junto com o vice professor Antônio Carlos Silva, da mesma sigla. O jornalista começou as atividades políticas na ditadura militar, em 1976, no movimento estudantil. Participou do Congresso de Refundação da União Nacional do Estudantes (UNE) em 1980, em Salvador, e foi diretor do Centro Acadêmico de Estudos Literários e Linguísticos da Faculdade de Letras da Universidade de São Paulo (USP).

Foi eleito presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) em 1985. Atualmente, edita o jornal Causa Operária e apresenta na internet o programa Análise Política Semanal. Rui Costa defende o socialismo e o comunismo. Foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT), em 1980.

Em 1992, militantes da causa operária romperam com o PT. Em 1995, foi lançado o Partido da Causa Operária, que obteve um registro provisório como legenda. Um ano depois, após campanha nacional de filiações, o partido obteve registro definitivo.