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Política

Sindicalista Rui Costa Pimenta concorrerá à Presidência pelo PCO

Jornalista já disputou eleições presidenciais três vezes
Agência Brasil
Publicado em 18/08/2026 - 13:07
Brasília
Brasília - 14/08/2026 - Candidato Rui Costa Pimenta (PCO), Foto: João Caproni Pimenta/PCO/Divulgação
© João Caproni Pimenta/PCO/Divulgação

O jornalista Rui Costa Pimenta, 69 anos, é o candidato do Partido da Causa Operária (PCO) para a Presidência da República em 2026. Natural da cidade de São Paulo, o sindicalista é neto de João Jorge Costa Pimenta, um dos fundadores do Partido Comunista no Brasil. 

Rui Costa Pimenta é o presidente do PCO desde 1995 e vai concorrer ao pleito junto com o vice professor Antônio Carlos Silva, da mesma sigla. O jornalista começou as atividades políticas na ditadura militar, em 1976, no movimento estudantil. Participou do Congresso de Refundação da União Nacional do Estudantes (UNE) em 1980, em Salvador, e foi diretor do Centro Acadêmico de Estudos Literários e Linguísticos da Faculdade de Letras da Universidade de São Paulo (USP). 

Foi eleito presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) em 1985. Atualmente, edita o jornal Causa Operária e apresenta na internet o programa Análise Política Semanal. Rui Costa defende o socialismo e o comunismo. Foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT), em 1980. 

Em 1992, militantes da causa operária romperam com o PT. Em 1995, foi lançado o Partido da Causa Operária, que obteve um registro provisório como legenda. Um ano depois, após campanha nacional de filiações, o partido obteve registro definitivo.

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Edição:
Talita Cavalcante
eleições 2026 candidatos Rui Costa Pimenta
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